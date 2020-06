デザインで「人間が感覚的に見分けやすい色」を選ぶ方法をデータ可視化のプロが解説

HCLをウェブ開発で利用したい場合は、Aisch氏が公開している Chroma.js というJavaScriptライブラリを利用することができます。 gka/chroma.js: JavaScript library for all kinds of color manipulations https://github.com/gka/chroma.js

HCLを簡単に試すには、 Colorpicker for data が便利だとAisch氏。Colorpicker for dataでは、色相、彩度、輝度のどれかを固定しながら色を選ぶこと可能。下の画像では、「H-L(彩度を固定)」しながら、9色を選択しています。

・関連記事

アクセシビリティの高いデザインを実現するのに重要な「色選び」の方法とは? - GIGAZINE



Appleが策定したスマホやPCの画面をもっと豊かな色合いで表現できる色空間「Display P3」とは? - GIGAZINE



色空間を表す「RGB(赤・緑・青)」と「HSL(色相・彩度・輝度)」の値の関係が視覚的に分かる「RGB & HSL」 - GIGAZINE



「調和のとれた色」だけを集めたカラーパレットが誰でも簡単に作成できる「Paletta」 - GIGAZINE

2020年06月29日 08時00分00秒 in レビュー, デザイン, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.