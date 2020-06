2020年06月29日 14時00分 ゲーム

1990年代後半に日本で登場した「真・女神転生トレーディングカード」2万枚超をファンがコツコツデジタル化&翻訳してアーカイブ中



1997年から2003年までの6年間にわたって販売された女神転生シリーズを題材としたトレーディングカードゲームの「真・女神転生トレーディングカード」を、海外ファンがコツコツ収集し、スキャン作業や翻訳作業を行いながら海外ユーザー向けにアーカイブ作業を進めていることが話題となっています。



真・女神転生トレーディングカードは日本で約6年間にわたって販売されたトレーディングカードゲームです。海外での展開はありませんでしたが、女神転生シリーズの熱烈なファンであるweaK_willO氏が同シリーズのカード2万枚以上を購入し、海外ユーザーでも楽しめるようにカードをスキャン・翻訳しながらアーカイブする作業を行っています。なお、weaK_willO氏はカードのスキャンデータ・全カードのリスト(一部まで翻訳済み)・ルールブックの翻訳をネット上で公開しています。



また、weaK_willO氏は自身の購入したカードの一部写真を公開しており、カードが納められた複数のファイルや……





専用カードケース





未開封のパック





weaK_willO氏が購入したものをまとめた写真なども公開しています。





真・女神転生トレーディングカードには第1弾から第9弾まで存在しますが、weaK_willO氏が入手したのは全部で8弾分のみで、1弾分のカードは収集することができなかったそうです。カードの総数は2万枚超で、未開封のパックも複数あります。真・女神転生トレーディングカードのカードに描かれているイラストは、真・女神転生や真・女神転生II、真・女神転生if...、真・女神転生デビルサマナー、女神異聞録ペルソナ、デビルサマナー ソウルハッカーズ、ペルソナ2、真・女神転生III-NOCTURNEといった作品のものが含まれるそうです。





なお、weaK_willO氏は友人の助けを借りてすでに1500枚ほどのカードを翻訳・アーカイブしていますが、引き続き手元に存在するカードすべてをスキャン・翻訳し、所持していないカードの収集も目指すそうです。