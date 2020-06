数世紀もの時間をかけて進化してきた「臨床試験」の歴史とは？

人間を対象にして病気の治療薬や予防薬の有効性・安全性をテストする 臨床試験 は、すでに広く知られている病気や、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)といった新たな病気を治療する上で非常に重要です。「対象者を複数のグループに分けて薬などの効果を比較検証する」という臨床試験のデザインは何世紀もかけて編み出されたものだそうで、 南オーストラリア大学 で生物統計学を研究する Adrian Esterman 教授が、臨床試験の知られざる歴史について解説しています。 The fascinating history of clinical trials https://theconversation.com/the-fascinating-history-of-clinical-trials-139666

・関連記事

絶対に繰り返されてはいけない「邪悪な9つの医療実験」とは? - GIGAZINE



「歯の治療」にまつわる不公平で恐るべき歴史とは? - GIGAZINE



現代医学では間違いだらけでも昔は信じられていた数々の病気とその治療法とは? - GIGAZINE



「手洗い」は19世紀半ばまで医学現場でも実践されていなかった - GIGAZINE



人類を幾度となく襲ってきた「パンデミック」の歴史 - GIGAZINE



人類史に残る「6つのミステリアスなアウトブレイク」とは? - GIGAZINE



ペストやスペインかぜなど伝染病の歴史から生まれた「5つの隔離島」とは? - GIGAZINE



2020年06月28日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.