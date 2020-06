任天堂が作った「日本初のプラスチック製トランプ」に関する歴史的資料が公開中

by beforemario 世界的なゲームメーカーの任天堂ですが、最も売れたゲームシリーズとしてギネス記録にも 認定 されているマリオシリーズなどがヒットして大企業となる以前は、花札やおもちゃの製造を行っていたことも有名です。そんな任天堂のファンが公開している、任天堂が1953年に発売したトランプカードの販売資料を見ると、任天堂の伝統と歴史をうかがい知ることができます。 beforemario: Nintendo's washable playing cards from 1953 http://blog.beforemario.com/2020/06/nintendos-washable-playing-cards-from.html 「マリオ以前」の任天堂のおもちゃなどを取り上げているブログ「beforemario」を公開しているのは、オランダ在住のエリック・ヴォスキール氏です。ヴォスキール氏は、任天堂のおもちゃ好きが高じて「 Before Mario 」という本を出版したことがあるほか、日本のゲーム雑誌からも度々インタビューを受けている筋金入りのコレクターです。

2020年06月26日

