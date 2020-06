2020年06月25日 12時00分 ソフトウェア

Apple製ウェブブラウザ「Safari 14」の新機能まとめ、拡張機能の強化やFace IDによる生体認証など



Appleの開発者向け会議「WWDC 2020」で、iOS 14やmacOS Big Surなど、各OSの新バージョンが明らかになりました。そしてWWDC 2020の中で、Appleが提供するウェブブラウザの次バージョンとなるSafari 14も発表され、ベータ版のリリースノートが公開されました。



◆:WebExtensions APIのサポート

WebExtensions APIはもともとChrome向けに開発された拡張機能APIで、Firefox、Opera、Vivaldi、Edgeにも採用されています。つまり、WebExtensions APIをサポートしたことによって、既存のChromeやFirefox向けの拡張機能を、Safari向けに移植することが可能となります。ただしAppleによれば、記事作成時点でWebExtensions APIに対応しているのはmacOS版のSafariのみとのこと。



◆:WebP形式のサポート

WebPはGoogleが開発したオープンな静止画像形式で、記事作成時点で最もメジャーな画像形式の1つであるJPEGの代替となることが期待されています。



以下のサイトの形式対応表を見てわかる通り、Safariは主要なウェブブラウザの中でWebP形式のサポートが最も遅れていましたが、Safari 14でようやく正式に対応することとなります。



◆:HTTP/3のサポート

ウェブサイトを閲覧する際の通信プロトコルHTTPの次世代バージョン「HTTP/3」への対応が、Safari 14から始まります。HTTP/3はもともと「HTTP-over-QUIC」と呼ばれていたプロトコルで、記事作成時点では仕様策定中であり、CloudflareとChromeでHTTP/3へのサポートが発表されています。



◆:Adobe Flashのサポート終了

Adobe Flashは動画形式の1つで、ウェブコンテンツとして1時代を築いたといっても過言ではないほど普及していました。しかし、2020年12月31日をもってAdobeはFlash Playerの配布と更新を終了し、さらにFlash Playerでコンテンツの実行をブロックすると発表。およそ24年にわたるFlashの歴史がついに幕を閉じることとなりました。



Flashの終了は2017年から告知されていたこともあり、SafariでもFlashのサポートを終了することがすでに発表されていました。Safari 14からはFlashへの対応が正式に完全終了することとなります。



◆:Face IDあるいはTouch IDによる認証

Safari 14から、パスワード不要の多要素認証標準である「WebAuthn」に対応したウェブサイトで、Face IDやTouch IDをログイン認証に使えるシステムが追加されます。



また、iCloudキーチェーンに保存されているパスワードがデータ侵害に遭った場合、ユーザーに通知が行われ、パスワード更新ページを開かれるとのこと。なお、主要なウェブサービスのパスワード更新ページのURLは、Appleが立ち上げたオープンソースプロジェクト「Password Manager Resources」によってまとめられています。



◆:SMSによるワンタイムパスコードの自動入力

SMSで1回限りのワンタイムパスコードを送るOTP方式は、主流な二段階認証のやり方となっています。AppleはこのSMSを利用したOTP形式の標準化を提案しており、すでにGoogleからもサポートを受けています。この標準に準ずるOTP形式を利用する場合、SMSを介してユーザーの端末に送信されたOTPコードがSafari内に自動入力されるようになるとのこと。



◆:翻訳機能の追加

Safari 14から、ブラウザ上でそのままページを翻訳することができる翻訳機能が追加されます。対応言語は英語・スペイン語・中国語(簡体字)・フランス語・ドイツ語・ロシア語・ポルトガル語(ブラジル)となっています。



◆:プライバシーの向上

Safariは2020年3月のバージョンアップで、プライバシー保護を目的としたトラッキング防止機能「Intelligent Tracking Prevention」でサードパーティーCookieを完全にブロックする機能を、一般向けウェブブラウザとして初めて搭載しました。



そしてSafari 14から、Intelligent Tracking Preventionが識別情報へのアクセスを妨げた時に、そのトラッカーを示すプライバシーレポート機能が追加されます。加えて、プライベートブラウジングモードでのStorage Access APIが有効になるとのこと。



◆:パフォーマンスの向上

Safari 14ではPDFファイルの増分読み込みがサポートされるほか、IndexedDB APIやJavaScriptによるCookie処理、JavaScriptのfor-of構文、タブを閉じる際のパフォーマンスが向上。



また、JavaScriptについては、データ型のBigInt、EventTarget、パブリックフィールド宣言などへの対応が追加されました。また、CSSの対応も拡張されており、詳細については以下のサイトで、ムービーで解説されています。



なお、Safari 14のベータ版を抱えるiOS 14やiPadOS 14、macOS BigSurの開発者向けベータ版は2020年7月、一般向けは2020年秋の公開が予定されています。