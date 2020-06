イギリス＆カナダのマクドナルドで人気の肉々しいバーガー「マイティビーフオリジナル」と「スモーキーバーベキュー」が日本に登場したので食べてみた

・関連記事

世界で最も荘厳なマクドナルド「マクドナルド・インペリアル」に行ってきました - GIGAZINE



肉なしでマクドナルドのハンバーガーを作ったらこうなった、という「Spicy Double Decker Veg」レビュー - GIGAZINE



インドのマクドナルドに君臨しているバーガー「マハラジャ」を食べてみた - GIGAZINE



アメリカのファストフードはマクドナルド以外にもハンバーガーだらけ - GIGAZINE



100円マックよりお得、アメリカのマクドナルドにある1ドルメニュー全紹介 - GIGAZINE

2020年06月24日 21時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.