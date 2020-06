2020年06月24日 12時01分 ソフトウェア

iOS 14にはインターホンや火災報知機などの音を認識し聴覚障害者に通知する機能がある



Appleの年次開発者向け会議・WWDC 2020の中で、iPhone向けの最新OSとなる「iOS 14」が発表されました。AppleはWWDC 2020の基調講演の中でiOS 14について詳細にプレゼンテーションを行いましたが、この中で明かされることのなかった情報も複数あります。そんなWWDC 2020の中で明かされることのなかったiOS 14の新機能のひとつが「インターホンや火災報知器の音を認識し通知する」というものです。



iOS 14 comes with support for Sound Recognition in Accessibility. Your phone can now listen for specific sounds – a baby crying, smoke alarm, water running, etc. – and notify you.



WWDC 2020の中で発表されたiOS 14は、2020年の秋頃に正式リリースされる予定です。しかし、iOS 14の開発者向けプレビュー版が既に公開されており、これを使ったRedditユーザーのJsmith4523さんが「インターホンや火災報知器の音を認識し通知する」という新機能を発見しています。この新機能は、iOSの「アクセシビリティ」関連機能のひとつとして実装される模様。



実際に「インターホンや火災報知器の音を認識し通知する」機能を使っている様子が以下のムービーに収められています。





iOS 14では設定アプリの「アクセシビリティ」内に、「Sound Recognition(音認識)」という項目が追加されています。この中にある「Sounds」をタップ。





火災報知器の音や警報音、犬・ネコの泣き声、自動車のクラクション音、インターホンの音、ドアをノックする音、赤ん坊の泣き声、叫び声などが並んでおり、これらのうちオンにした音のみをiOS 14はユーザーに通知する模様。





iOS 14にアップデートされた端末(左)とは別の端末(右)で、「Bark(犬のほえる声)」をタップして鳴らします。





すると、iOS 14にアップデートされた端末で「犬のほえる声が検知されました」という通知が表示されました。





Appleのほかにも、AmazonやGoogleといったテクノロジー企業がAIベースの音声認識機能を個人の安全対策機能として開発しています。Amazonは音声認識システムのAlexaで、ガラスの割れる音を検出して通知する機能を実装。Googleでは、独自開発のPixelで自動車事故を検出する機能を採用しています。



なお、音認識機能の画面上には「怪我をする可能性のある状況、リスクの高い状況や緊急の状況、またはナビゲーションにおいて音認識機能を信頼すべきではありません」と記されており、あくまでも聴覚障害を持った人が日常レベルで音を識別する手助けとなる機能として提供されるものであることが分かっています。