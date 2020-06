ゲームによる学習は効率的で身に付きやすい

学習に特化したゲームから娯楽のゲームに散りばめられた知識まで、ゲームで何かを学ぶという機会は少なくありません。そのように「ビデオゲームで学習する」ということは普通に教育として学ぶよりも効率的で身につきやすいというアイデアを、データ分析企業Palantirで生物医学のエンジニアを務めるNabeel Qureshi氏が記述しています。



nabeelqu

https://nabeelqu.co/education



Qureshi氏自身の経験では、10代のころに真に学んだと言えるものは「自分で選んで読んだ本」「自学自習で身に付けたプログラミング」「自分で見つけたビデオゲーム」そして「授業で学んだ数学」だったとのこと。Qureshi氏はLISPプログラマーでエッセイストのPaul Graham氏による「自分にとって大事な学習は、教えられるよりも独学でやる必要に迫られることが多い」というツイートを引用しつつ、「人に教えられたことは定着しないが、自分で学んだことは身につく」と結論づけています。





また、ビデオゲームはほとんどの項目について伝統的な学習法よりも深く理解させることが可能だとQureshi氏は述べています。チェスをプレイするようなとき、各コマの動き方をシミュレートして計算するというよりは、自然にボード上の危機や弱点を感じる「力の線」が見えるとのこと。このような「肌感覚」を身に付けることは何かを深く理解するために重要ですが、教育によって身につけるのは難しいと語っています。



このような状況の例として、Qureshi氏は「ポケットモンスター」を例に挙げた物理学者のDavid Deutsch氏のツイートを引用しています。ここでは、ゲームに登場するポケモンの名前やタイプを覚える際に、アルファベット順に並べて唱えていくというような形を採るのでは、それをやりたいと思わないだろうと述べられています。



Before you play Pokémon games or watch Pokémon videos you must learn by heart the names and attributes of the first 100 Pokémon.



By ritually chanting them in alphabetical order. Whether you want to or not.



That's numeracy as the education industry typically conceives it. https://t.co/H5seJUl3I4