Googleが画像検索の結果に対してファクトチェック情報を表示

「写真や映像は、世界で何が起きているかを人々に理解してもらうための素晴らしい方法だが、その力には落とし穴がある」と危機感を持ったGoogleが、画像検索の結果に対するファクトチェック情報の表示を始めました。



Bringing fact check information to Google Images

https://blog.google/products/search/bringing-fact-check-information-google-images/





情報は、検索エンジンにファクトチェック情報であることを示すためのオープンメソッドであるClaimViewを利用してラベル付けされます。なお、すべての画像に対して表示されるわけではありません。



具体例として、Googleは「sharks swimming in street houston」という検索フレーズの結果を示しています。この検索結果には、2017年にハリケーン・ハービーがヒューストンを襲った際に出回った「町中をサメが泳いでいる」という写真が表示されます。





ダブリン在住のジャーナリストだというジェイソン・マイケル氏による当該写真のツイートは9万回以上RTされ、13万以上の「いいね」がついており、どれだけ情報が拡散したのかが分かります。



Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6