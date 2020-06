「新型コロナウイルスに感染すると健康な人でも糖尿病を発症する可能性がある」と研究者が指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は発症した人が必ずしも重症化するわけではなく、高齢者や慢性疾患を抱える人が特に重症化しやすいことが判明しています。血糖値を抑制する インスリン が十分に働かず、高血糖状態が引き起こされてしまう 糖尿病 もCOVID-19が重症化する要因の一つと見られていますが、新たに各国の著名な学者たちが「新型コロナウイルスによって健康な人が糖尿病になってしまう可能性がある」と指摘しています。 New-Onset Diabetes in Covid-19 | NEJM https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2018688 Coronavirus could trigger diabetes in previously healthy people https://theconversation.com/coronavirus-could-trigger-diabetes-in-previously-healthy-people-140886

2020年06月23日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

