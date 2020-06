ウイルス拡散を防ぐべき政府組織が新型コロナウイルス追跡アプリの競合相手を妨害していた疑い

新型コロナウイルスの感染者を追跡し接触者に通知を送るアプリの開発を進めていた、イギリス保健省や国防省が、競合アプリの開発者に対して妨害するような行動を取っていたことが、当該開発者から明かされています。 NHS Covid app developers 'tried to block rival symptom trackers' | Apps | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2020/jun/20/nhs-covid-app-developers-tried-to-block-rival-symptom-trackers

2020年06月22日 12時53分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by logc_nt

