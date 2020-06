2020年06月22日 15時00分 サイエンス

シベリアの気温が38℃を突破、北極圏での最高気温を更新



北極圏に位置するシベリアのベルホヤンスクの気温が、観測史上初となる100.4°F(38℃)を記録しました。この記録は精査された後、「北極圏での史上最高気温」として認定される見込みです。



It Just Hit 100 Degrees Fahrenheit in Siberia, the Hottest Temperature on Record So Far North in the Arctic | The Weather Channel

https://weather.com/news/climate/news/2020-06-21-siberia-russia-100-degrees-heat-record-arctic



Hottest Arctic temperature record likely set in Siberian town - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/weather/2020/06/21/arctic-temperature-record-siberia/



シベリアの北東部に位置するベルホヤンスクは、世界の寒極として知られる極寒の地。厳寒期の気温は氷点下50℃以下に達するほどで、「氷点下67.8℃」というアメリカ気象庁が認定した北半球の最低気温記録も有しています。



2020年6月20日、そんなベルホヤンスクで北極圏の史上最高気温を上回る「100.4°F(38℃)」という気温が観測されました。ベルホヤンスクにおける6月下旬の平均最高気温は20℃程度であり、2020年は記録的な猛暑となっています。





この記録的な猛暑は、「ブロッキング」と呼ばれる気象現象が原因。ブロッキングは、偏西風などの大規模な風によって、低気圧ないし高気圧が移動せずに長期に渡って停滞するという現象です。ブロッキングによって気圧が停滞すると同じ天候が続くため、長期化した場合には長雨・豪雨・干ばつ・熱波・寒波などの異常気象に発展します。



ベルホヤンスク上空では6月12日から高気圧のブロッキングが続いており、このブロッキングが南側からの温風を取り込む一方、北側からの冷たい空気を遮断していました。そのため、ベルホヤンスクは6月12日から6月20日にかけて、気温が上昇し続けました。





ベルホヤンスクの新たな最高気温記録は、精査されてから公式な記録として認定される予定です。世界気象機関は「観測値を新記録として予備的に受け止めており、詳細を検討しています」とコメントしています。



シベリアでは記録的な高温が続いています。2020年5月の平均気温は過去の記録を10℃近く上回っており、世界的には「観測史上最も暑い5月」でした。



2020年5月が「観測史上最も暑い5月」だったことが判明、シベリアでは過去の平均を10度近く上回る - GIGAZINE





さらに、暖かく乾燥した天気が続いているため、ロシア北部では2020年4月から山火事が続いています。以下の映像は山火事によって生じる大気中のエアロゾルの状況を表したもの。山火事によって、ロシア北東部のチュクチ自治管区とサハ共和国でエアロゾルが大量発生していることが示されています。



Widespread #Siberia #wildfires are producing a lot of heavy smoke predicted to recirculate over Chukotka & Sakha Republic in coming days by latest @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF aerosol forecast https://t.co/248qWnjG83 @CopernicusEU #ArcticWildfires pic.twitter.com/B1olE4Ms1D — Mark Parrington (@m_parrington) June 20, 2020