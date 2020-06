2020年06月21日 15時00分 メモ

キリスト教を信仰する人は「無神論者の科学者」を信頼しないという調査結果



近年、アメリカでは一般市民が科学者を信頼しなくなっているとの指摘があり、「教科書から聖書に矛盾する『進化論』が消えようとしている」とも報じられています。オハイオ大学や野生生物保護学会の研究者らが宗教の信仰と科学者への信頼について研究したところ、「キリスト教を信仰する人々は『無神論者の科学者』を信頼しない」という結果が明らかとなりました。



Secularism in science: The role of religious affiliation in assessments of scientists’ trustworthiness - Alexandra L. Beauchamp, Kimberly Rios, 2020

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963662519888599



New research highlights the role religion plays in evaluations of scientists

https://www.psypost.org/2020/06/new-research-highlights-the-role-religion-plays-in-evaluations-of-scientists-56948





論文の著者である野生生物保護学会のAlexandra Beauchamp氏は、「科学者と無神論者のステレオタイプは広く普及しており、彼らは知的だが社会的スキルと道徳心に欠けていると見なされています。対照的に宗教心を持った人々は社交的であり、高い道徳心を持っていると見なされています」と指摘。そこでBeauchamp氏らの研究チームは、科学者の宗教的所属がその人への信頼度をどのように左右するのかを調査しました。



研究チームは合計890人のキリスト教徒や無神論者を被験者にした実験で、「キリスト教徒の科学者」「ユダヤ教徒の科学者」「イスラム教徒の科学者」「無神論者の科学者」について、どれほど信頼できると思うのかを調べました。



その結果、無神論者の被験者は無神論者の科学者を最も高く信頼している一方で、キリスト教徒の被験者は無神論者の科学者を、キリスト教やユダヤ教、イスラム教などの宗教を信仰している科学者よりも信頼できないと考えていることが判明。また、キリスト教徒の被験者は無神論者の科学者について、宗教を信仰する科学者よりも暖かみに欠けると評価したとのこと。





キリスト教徒の被験者が、科学者の宗教的な帰属と信頼性を関連付けている理由について、研究チームは「研究の動機についての認識」が関係していると指摘。キリスト教徒の被験者は宗教を信仰する科学者を「社会的な動機によって研究を行っている」と見なしがちである一方で、無神論者の科学者はそうではないと考えていたそうです。



この結果は科学者が自身の研究について「社会に利益をもたらすことが目的である」と主張していなくても当てはまったそうで、信仰の有無が研究の動機を推測する手がかりになっていたとのこと。「私たちは社会を助けようとしていると信じられる科学者を支持します」と、Beauchamp氏は述べています。



キリスト教徒の被験者が、科学者の宗教的な所属を信頼性を評価する手がかりにするという事実は、アメリカにおける科学者の評価に関して重要な点を強調しているとBeauchamp氏は指摘。キリスト教徒が多いアメリカでは宗教と科学が対立することが多いため、一般市民の科学に対する信頼を回復することは非常に重要な課題となっています。





Beauchamp氏は、「すでに『信頼できない』と見なされた科学者への信頼を高める実際的なアプローチについては、さらに多くの研究を行う必要があります。私たちの論文は科学者の向社会性を強調することで信頼を高めることを示唆していますが、どのようにしてこれを実現すればいいでしょうか?科学者の仕事の社会的な利益について直接述べることができますか?それとも、科学者のイメージを変えるために、科学者と一般市民とのより大きな協力関係を示す必要がありますか?」とコメント。また、「公衆に物議を醸しているものを含め、その他の科学的トピックについても結果が一貫しているのかどうかを調査する必要があります」と主張しています。



なお、今回の実験の被験者は全てアメリカ出身だったため、違った文化や歴史を持つ他の国においても同様の結果になるかどうかは不明だとBeauchamp氏は述べました。