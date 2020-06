Google検索では見つからないマニアックなウェブサイトをランダム表示してネットサーフィンを楽しめる「geekring」

ブログやオープンソースソフトウェア・フリーソフトの配布ページなど、商品宣伝や広告のない、個人が趣味で作ったウェブサイトを物色できる「 geekring(ギークリング) 」はマニアックなウェブサイトを楽しめる一風変わったウェブサービスです。 geekring.net :: Let's webring like it's 1993! http://geekring.net/ geekringは、登録されているウェブサイトをランダムに表示できる ウェブリング の1種。geekringを使ってみるには上記のURLにアクセスして「The good old-fashioned frameset version」か「The new-fangled iframe version」をクリックします。

2020年06月21日 13時00分00秒

