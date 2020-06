2020年06月16日 13時40分 ネットサービス

AppleのApp Storeが約56兆円もの経済規模を誇るエコシステムを形成していると判明、その内訳とは?



Appleはコンサルティング企業のAnalysis Groupによる調査結果を2020年6月15日付けで発表し、2019年におけるApp Storeを基盤とするエコシステムの経済規模が5190億ドル(約55兆7000億円)に達したことを明らかにしました。



How Large Is the Apple App Store Ecosystem? A Global Perspective for 2019

(PDFファイル)https://www.apple.com/newsroom/pdfs/app-store-study-2019.pdf



Apple、App Store経済圏を通じて、2019年には5000億ドル以上の規模の経済活動を促進 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/06/apples-app-store-ecosystem-facilitated-over-half-a-trillion-dollars-in-commerce-in-2019/



App Storeエコシステムの経済規模は、App Store上で配信されているアプリを介して提供される商品やサービスの売上の総計で計算されています。つまり、App Storeを中心とするエコシステムの経済規模を示すものです。なお、App Storeの売上自体は387億5000万ドル(約4兆1700億円)だったことが2020年1月に発表されています。



5190億ドルの内訳は、「アプリを通じた物理的な商品やサービス」が全体の80%にあたる4130億ドル(44兆3000億円)、「デジタル商品およびサービス」が全体の12%にあたる610億ドル(約6兆5400億円)、「アプリ内広告」が全体の9%にあたる450億ドル(4兆8300億円)とのこと。





App Storeのエコシステム上で販売された「物理的な商品もしくはサービス」の内訳をまとめた表が以下。売上上位3つは、「一般小売」の2680億ドル(約28兆8000億円)、「旅行」の570億ドル(6兆1200億円)、「配車サービス」の400億ドル(約4兆3000億円)でした。さらに、アプリ内広告の売上450億ドルのうち、200億ドル(約2兆1500億円)がゲームアプリによるものだったそうです。





そして、以下の表が、地域ごとに売上の内訳を示したものです。もっとも売上が大きいのは2460億ドル(約26兆4000億円)の中国で、次いで1380億ドル(約14兆8000億円)のアメリカ、510億ドル(約5兆4700億円)のヨーロッパ。そして日本は370億ドル(約3兆9700億円)という規模で、世界4位。より細かい内訳を見ると、中国の売上のほとんどが「物理的な商品やサービス」によるもので、携帯電話等を利用した電子商取引であるmコマースが普及していることがわかります。一方、アメリカのアプリ内広告による売上は110億ドル(約1兆1800億円)で、中国よりもアプリ内広告市場が成長しているといえます。また、日本は「デジタル商品およびサービスの請求および販売」の売上が全体のおよそ30%で、全世界平均の12%よりもかなり高い割合となっています。





Appleは、今回の調査結果と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を受けて、「SNSに代表されるソーシャルアプリケーションは友人や家族との交流を保つ助けとなり、教育やビジネスの現場での共同作業を目的としたアプリケーションは学生や社会人がリモートワーク環境に慣れるのに役立っています。食料品や日用品の配達を頼めるアプリケーションは利用者の需要が増えて人気が高まる一方で、外出自粛で運営に支障が生じるビジネスに関連したアプリケーションや、対面でのやり取りが必要になるアプリケーションの人気は急降下という状況にあります」と分析しています。



また、Appleは「Appleはデジタル商品やサービスに関連する請求からのみ手数料を受け取るため、総額5190億ドルのうち85%以上が、あらゆる規模のサードパーティの開発者や企業にのみ発生します」とアピール。このことについて、海外メディアのブルームバーグは「AppleがApp Storeのサードパーティーに圧力をかけている疑いで規制当局から調査を受けています」と指摘し、「App Storeの幅広いメリットを示すことで、Appleが独占禁止法に違反しているのではないかという懸念を払拭しようとしている可能性があります」とみています。



Appleのティム・クックCEOは、「このような試練や不安定な情勢の時期に、App Storeは、起業、健康で幸福な生活、教育と雇用創出において変化する世界に人々が素早く適応できるよう、永続的な機会を提供します。多くの国に存在する開発者が一人で営んでいる個人事業から、数千人の従業員を擁する大企業まで、世界的なApp Storeを取り巻くコミュニティはイノベーションを促進し、雇用を生み出し、将来的な経済成長を推進しています。私たちはそれを支援するため今後もよりいっそうの努力を重ねていきたいと思います」と述べました。