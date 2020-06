夏限定の金色のレッドブル「サマーエディション」は一体どんな味なのか飲んで確かめてみた

・関連記事

世界のレッドブルにはエナジードリンクと栄養ドリンクの2つの系統がある - GIGAZINE



ED治療薬が違法添加されたエナジードリンクがザンビアで販売、「6時間勃ちっぱなし」と強力すぎてバレて販売禁止に - GIGAZINE



「エナジードリンク」と「栄養ドリンク」は一体何が違うのか? - GIGAZINE



飲み過ぎた時の危険性を実感できるアメリカの大容量エナジードリンクの数々 - GIGAZINE



海外のエナジードリンクが全力で笑いを取りに来るのでこらえきれない - GIGAZINE



エナジードリンクだけを飲み続けると何が起こるのか? - GIGAZINE

2020年06月15日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.