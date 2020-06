新たな盗聴の手段として「電球の振動」から音声を復元する技術が報告される

ターゲットがいる部屋の中にカメラや盗聴器を設置することなく、遠く離れた位置から電球の振動を測定することで、部屋内の会話や音を盗聴できるシステム「 Lamphone 」がネゲヴ・ベン=グリオン大学のセキュリティ研究者であるベン・ナッシ氏らの研究チームによって報告されています。 Lamphone https://www.nassiben.com/lamphone Spies Can Eavesdrop by Watching a Light Bulb's Vibrations | WIRED https://www.wired.com/story/lamphone-light-bulb-vibration-spying/ Lamphoneは、ノートPC・望遠鏡・センサーを使って数十メートル離れた場所の音をリアルタイムで聞くことが可能なシステムで、設備に掛かるコストは1000ドル(約10万円)ほどです。電球のガラス表面で発生した小さな振動から音を復元でき、「室内の機器をハッキングしたり、機材を設置したりする必要なく、電球の位置を特定するだけで室内のあらゆる音を取り出せます」とナッシ氏は述べています。

2020年06月15日 13時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, セキュリティ, Posted by log1m_mn

