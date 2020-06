2020年06月15日 21時00分 ソフトウェア

「ヘイSiri、警察に止められた」と言うだけで警察の行動を記録できるiPhone・ショートカット「Police」に注目が集まる



AppleがiOS・iPadOS向けにリリースしている「ショートカット」は、画面をタップしたりSiriに一言伝えたりするだけで、アプリ上で設定した作業を一発で実行できるという便利なアプリです。2018年に登場したiOS 12で新しく登場したショートカットアプリで、さまざまなショートカットが考案されているのですが、「警察に止められたとき役立つショートカット」として開発された「Police」が注目を集めています。



Getting pulled over by police : shortcuts

https://www.reddit.com/r/shortcuts/comments/9huqiw/getting_pulled_over_by_police/



2020年5月25日にアメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで起きた、白人警官による黒人男性のジョージ・フロイド氏に対する暴行殺害事件をきっかけに、アメリカ全土で黒人に対する人種差別撤廃を訴えるブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動が広がっています。黒人に対する人種差別だけでなく、警察官による暴力への批判も高まる中、2020年6月14日には再び警察官が黒人男性を射殺する事件が起きました。



アメリカ全土で警察官に対する不信感が広がる中で、警察官に呼び止められた際に警察官の行動を記録するためのSiriショートカット「Police」が注目を集めています。なお、Policeを開発したのはRobert Petersen氏です。



Police - iCloud





Policeを起動するにはショートカットにPoliceを設定した状態で、iPhoneやiPadに「ヘイSiri、警察に止められた」と語りかけるだけでOK。するとPoliceが再生中の音楽を一時停止にし、画面の明るさを下げ、消音モードがオンになります。続いて、あらかじめ設定していた連絡先に警察に止められた旨をテキストメッセージで送信し、iPhoneのインカメラで動画の撮影がスタート。動画撮影が終了すると、動画ファイルがメールで再び所定の連絡先に送信され、同時にクラウドサービスのDropbox上に動画ファイルが保存されます。なお、動画の録画停止は音量を上げるか画面上の録画停止ボタンを押すだけでOK。また、撮影した動画を所定の連絡先に送信するには手動で画面上の送信ボタンを押す必要があります。



実際にショートカット・Policeの動作をムービーで確認する様子が以下のムービー。



Apparently iphones have a police shortcut link and it does a bunch of things when you tell Siri you're pulled over...?



This is REALLY important if it's legit, all my iphone ppl need to watch this and share. pic.twitter.com/Dp7E3Uj2So — DesiBAE aka Big Horchata (@sarcasticstyle) June 10, 2020



なお、ショートカットでPoliceを使用するには、最初にショートカットアプリで別のショートカットを1回以上実行してから、「設定」→「ショートカット」から「信頼できないショートカットを許可」をオンにする必要があります。





アメリカ全土で警察官による暴力行為が注目を集める中、Twitterユーザーなどからショートカット・Policeをオススメする声が挙がっています。Cherylさんは「すべてのiPhoneユーザーへ。『ヘイSiri、警察に止められた』と言うだけで、すべてを記録し誰かに記録した内容を送信するPoliceというショートカットがあります」とツイート。



For all my iPhone users, there’s a police shortcut that will record everything and send it to someone just by saying “hey Siri, I’m being pulled over”... — Cheryl ✨ (@shuuuuurl) June 12, 2020



別のユーザーも、「『Police』と呼ばれるiPhone用のショートカットを使用すると、電話で秘密裏に警察とのやり取りを記録し、その情報を所定の連絡先に送信することができます」とツイートしています。



Seen on @politicalwire: An app for IPhone called “Police” enables your phone to secretly record officers and send the info to a predetermined contact: https://t.co/rcsgXeYAjj. — Brian Wolfman (@brian_wolfman) June 12, 2020