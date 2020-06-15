2020年06月15日 11時52分 お知らせ

2020年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年7月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINEの無料連載マンガ「魔道書交換日記スピン」の最終話が掲載されました。「そういえばまだ最終話を読んでなかった！」という場合は以下の記事で読むことができます。



魔道書交換日記スピン 第6話(最終話)「最後のページ」 - GIGAZINE





「完結後に1話から最終話までぶっ通しで読む派」の人は、この機会にぜひ1話から読んでみてください。



魔道書交換日記スピン 第1話「邪悪とは何か。」 - GIGAZINE





お知らせその2、GIGAZINE英語版の広告数・広告表示位置を調整しました。



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2020年5月

アクセスリクエスト数：2億2195万

ページビュー：5073万 (698万減)

ユニークユーザー数：970万(79万増)

転送量：37.868TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約35.729TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.139TB。



また、2020年5月に作成した記事数は515本。



次に、2020年5月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：バニラのアイスを買ったときだけ車のエンジンがかからなくなる不思議な現象、その原因は？





2位：「自分の店のピザを1枚注文するたびに900円丸もうけできる」という錬金術が爆誕、その原因とは？





3位：「あつまれ どうぶつの森」の住民を金銭で売買する闇市場に対抗すべくハッカーが人気住民を無償で配布





4位：「あつまれ どうぶつの森」でカミツキガメだらけの狂気の島が話題に





5位：Windows 10の新大型アップデート「Windows 10 May 2020 Update」をインストールせずに回避する方法





6位：Nintendo Switchでイラスト制作が可能になるお絵描きソフト「Colors Live」が登場、筆圧感知可能な専用ペンも付属





7位：IntelとAMDのCPUをあらゆる視点から比較した結果が公開中、どちらのCPUを買うべきか？





8位：「健康的なコーヒーの飲み方」にはポイントがあると約20年にわたる研究から明らかに





9位：昆布ゼロなのに「コンブチャ」と呼ばれる謎の発酵ドリンク「KOMBUCHA(コン・ブチャ)」が数量限定・ファミマ限定で登場したので飲んでみた





10位：あつまれどうぶつの森で「初めて週末にカブを買わなかった」とカブ取引から解放された喜びをゲームメディアが語る





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：49.81％（2.42％増）

2位：Safari：26.27％（0.81％減）

3位：Edge：5.01％（0.17％増）

4位：Safari (in-app)：4.96％（0.22％減）

5位：Internet Explorer：4.09％（0.64％減）

6位：Firefox：3.96％（0.01％減）

7位：Android Webview：3.95％（0.83％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.34％（0.08％増）

9.0：0.32％（0.02％増）

10.0：0.27％（変わらず）

8.0：0.05％（0.11％減）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：SmartNews（前月3位）

4位：はてなブックマーク（前月5位）

5位：livedoor ニュース（前月6位）

6位：Facebook（前月4位）

7位：Feedly（前月8位）

8位：NAVERまとめ（前月9位）

9位：グノシー（前月7位）

10位：Yahoo!知恵袋（前月圏外）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：amazon

3位：open HEIC file

4位：アスパーク アウル

5位：密ですゲーム

6位：google

7位：ウイルスとは

8位：アダルト

9位：あつまれどうぶつの森

10位：新型コロナウイルス



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。