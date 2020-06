リトルビッグプラネットの最新作「Sackboy A Big Adventure」がPS5で登場

・関連記事

延期していたPS5のローンチタイトルお披露目イベントが6月12日開催で決定 - GIGAZINE



「プレイステーション 5(PS5)」の新コントローラー「DualSense」の写真&新機能が公開 - GIGAZINE



ソニーの次世代ゲーム機「プレイステーション 5」の初期出荷台数がPS4より大幅に少なくなると報じられる - GIGAZINE



PlayStation 5とXbox Series XとNintendo Switchのスペックを比較してみるとこんな感じ - GIGAZINE



PS5のローンチタイトルのゲームプレイ映像がリークされる、開発元も本物と認める - GIGAZINE



「プレイステーション5」のロゴデザインに対する海外の反応は? - GIGAZINE



2020年06月12日 06時07分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.