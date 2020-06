2020年06月12日 14時00分 メモ

Google・Facebook・Microsoftなどが協力してインターネットから児童ポルノを根絶するための5つの計画を発表



GoogleやFacebook、Microsoft、Twitterを含むテクノロジー企業が参加するグループ「Technology Coalition」は、インターネットにおける児童の性的虐待と性的搾取を防止するための計画「Project Protect: A plan to combat online child sexual abuse(インターネット上の児童への性的虐待に立ち向かうための計画)」を発表しました。



The Technology Coalition Announces Project Protect – Technology Coalition

https://www.technologycoalition.org/2020/05/28/a-plan-to-combat-online-child-sexual-abuse/



Facebook Joins Industry Effort to Fight Child Exploitation Online - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/06/fighting-child-exploitation-online/



Technology Coalitionは、インターネットにおける児童の性的搾取と性的虐待と戦うために、2006年に結成された企業連合です。





所属する企業は、児童の性的搾取と性的虐待を根絶するための技術開発を行っており、たとえばMicrosoftは類似画像の識別技術「PhotoDNA」を児童ポルノ画像の検出・報告に役立てています。また、GoogleのContent Safety APIも、児童ポルノを見つけ出すツールとして開発されました。



GoogleがAIを活用してネット上の「児童を搾取する違法なポルノコンテンツ」を自動で見つけ出すツールを開発 - GIGAZINE





Facebookは「児童の性的搾取はインターネット全体の問題であり、性的虐待から児童を守ることは、ソーシャルメディアやメッセージングサービス、クラウドサービス、ゲームプラットフォーム、デバイスメーカー、インターネットサービスプロバイダーなど、私たちテクノロジー企業が共有する責務ですと述べ、「Project Protect」という5つの取り組みを挙げています。



◆1:技術革新

数百万ドル(数億円)規模のイノベーションファンドを活用し、業界の垣根を超えたアプローチをサポートする画期的なテクノロジーの開発と利用を加速する。



◆2:集団行動

テクノロジー企業、政府、市民団体で集まり、児童の性的虐待・性的搾取という問題に全体論的アプローチをかける。そのために専門家向けのフォーラムを毎年開催する。



◆3:独立した研究

児童の性的虐待・性的搾取の経験とパターンに関する理解をオンラインで促進し、防止や抑止を行うための研究を行う団体End Violence Against Childrenに資金を提供する。



◆4:情報と知識の共有

影響力のある情報、専門知識、企業間での知識の共有を積極的に行うことで、インターネット上での児童の性的虐待・性的搾取を防ぎ、抑止する。



◆5:透明性と説明責任

プラットフォームとサービス全体で児童の性的虐待・性的搾取に関するコンテンツを積極的に報告し、年次進捗レポートを発行して業界全体の説明責任と一貫性を高める。





Facebookのシェリル・サンドバーグCOOは「Project Protectは、テクノロジー業界の中でも最も優秀な人材を集め、単独では解決できない深刻な問題、すなわち児童の搾取と虐待に取り組むものです。Facebookは、子どもたちの安全を守る真の変化につながることを願っており、このイニシアチブを主導することを誇りに思っています」と述べました。