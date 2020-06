無料で美麗な絵画やカオスなポスターなどがダウンロードし放題、編集や商用利用も可能な「Artvee」が登場

すると、イギリスの植物学者 エィルマー・バーク・ランバート の著書「A Description of the Genus Pinus(マツ属の解説)」に記載された図版が表示されました。

・関連記事

無料で10万点以上のパリの美術作品がダウンロード可能に、商用利用・修正・再頒布もOK - GIGAZINE



無料&自由に利用可能なCC0で37万点超のアート作品をメトロポリタン美術館が公開 - GIGAZINE



無料&オンラインで収蔵品を鑑賞できる超著名な海外美術館・博物館まとめ - GIGAZINE



ひっそりとパブリックドメイン化された膨大な書籍が電子書籍となって無料ダウンロード可能となっている - GIGAZINE



無料で著作権切れの映画を見放題な「Public Domain Movies」が登場 - GIGAZINE

2020年06月12日 16時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, アート, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.