2020年06月11日 10時02分 ネットサービス

TwitterがRT時に「先にリンク先を読む」ようにうながすオプションのテストを開始



「議論を深めるためには、事前にリンク先の内容を読んでおいたほうがいい」という考えから、Twitterで、ユーザーがRT(リツイート)を行おうとしたとき、まだTwitter上で当該記事のリンクを開いていない場合、先にリンク先を読むようにうながす選択肢を表示するテストが始まったとのことです。





Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020



TwitterのRT機能は、既存のツイートやウェブサイトへのリンクを共有する機能。興味深いツイートや面白い画像・映像を広めるのに活用されるほか、ニュース記事に対して「この部分の情報は違うと思う」と指摘するような使い方もなされています。



Twitterが試しているという新機能は、あるユーザーがこれからRTしようとしているツイートや記事へのリンクをまだTwitter上で開いていないときに、「先にリンク先を読んだほうがいいのでは?」と問いかけるというもの。ユーザーがリンク先の内容を理解した上でRTすることにより議論が深まるという狙いがあるようです。



この知らせに対し、開発者の@letoamsさんは「私がブラウザの他のタブで見たものをどうやって知るのですか?そもそも、なぜ私が読んだものを追跡するのですか?」と質問。



Who made you god and how do you know what i am doing in my other Browser tabs ? Also, why are you tracking what I read ? — Paul Wouters (@letoams) June 10, 2020



Twitterサポートは、「Twitter上でリンク先を開いたことがあるかどうかチェックしているだけで、他で開いたものは含まれません」「リンク先を読むようにと表示されても、そのままRTすることもできます」と回答しています。



For this experiment, if you tap to Retweet an article link, we’ll check if you've recently clicked the article link only on Twitter, not elsewhere.



When you see the prompt, you'll always have the option to go ahead and Retweet. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020