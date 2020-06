新たな極超音速兵器の存在が画像共有サービスにアップされた写真から明らかに

画像共有サービス・Flickrに陸軍長官ライアン・マッカーシー氏が投稿した写真から、アメリカが新しいタイプの超音速兵器についてのプロジェクトを進行中であることが判明しました。Vintage Racerと名付けられた兵器は「超音速の発射物が敵の防衛をかいくぐり一般地域に着陸し、ミサイル発射台のように機能して、ターゲットを探して巡回する飛行体を放つもの」という、これまでは概念上でしか語られなかった技術となっています。



U.S. Army Flickr Page Inadvertently Reveals New Hypersonic Weapon Concept | Aviation Week Network

https://aviationweek.com/defense-space/sensors-electronic-warfare/us-army-flickr-page-inadvertently-reveals-new-hypersonic





Pentagon Has Tested A Suicide Drone That Gets To Its Target Area At Hypersonic Speed - The Drive

https://www.thedrive.com/the-war-zone/33934/pentagon-has-tested-a-suicide-drone-that-gets-to-its-target-area-at-hypersonic-speed



Aviation Week Networkが最初に報じた、問題の写真は以下から確認できます。写真は2019年10月14日にワシントンD.C.で開催された合衆国陸軍協会の年次会議で撮影されました。



AUSA 2019 | Secretary of the Army, Hon. Ryan D. McCarthy, at… | Flickr





写真右側に立つマッカーシー氏の手元には文書があり、拡大すると「Vintage Racer」と書かれていることがわかります。





文書の内容はぼやけており見づらいものの、Aviation Week Networkが分析したところVintage Racerという文字の横には「Loitering Weapon System(LWS) Overview」(巡回する武器システム)というタイトルが並び、Vintage Racerの特徴として「超音速での進入」「残存可能性」「目標到着時間」「複数の役割」「モジュラーペイロード」「経費の賦課戦略」などと書かれていたとのこと。



Modular payload

Multi-role and easily upgraded

Cost imposition strategy

Inexpensive to deploy, target is

$100K-$200K/vehicle; costly to defeat

/END