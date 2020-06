うまみと痛いほどの刺激が脳から快楽物質をドバッとあふれさせる「カップヌードル 激辛味噌 ビッグ」試食レビュー

・関連記事

なぜ痛みを伴うほどの「激辛」を愛してしまうのか? - GIGAZINE



味噌の香りとごはんとの相性抜群な「日清 カップヌードル 味噌」とスモーキー&スパイシーな地中海風「カップヌードル しお」を食べてみた - GIGAZINE



口に入れた瞬間は完全にペヤングなのに食べ続けるとホームパイになる不二家の「ホームパイミニ(ペヤングソースやきそば味)」試食レビュー - GIGAZINE



プリップリの北海道産生ホタテの貝柱が丼に鎮座するなか卯の「生ほたて丼」を食べてみた - GIGAZINE



酸味の効いたトマトソースにチーズがドカがけされた松屋「うまトマチーズハンバーグ定食」を食べてみた - GIGAZINE



牛・豚・鳥のうま味がパンチの効いた特製焼肉ダレでボリュームたっぷりに仕上がった「オールスター焼肉丼」を伝説のすた丼屋からお持ち帰りして食べてみた - GIGAZINE



やわらかジューシーな黒毛和牛をこぼれんばかりに詰め込んだ「超盛り!!幻の!黒毛和牛肉バーガー」を食べてみた - GIGAZINE



大盛無料で大量の豚肉のうまみをそのまま堪能できる大阪王将の「肉撃焼きそば」を食べてみた - GIGAZINE



期間限定スーパーカップでシリーズ売上No.1の「スーパーカップMAX こく搾りラーメン こくだししょうゆ味」はしょうゆのコクとうま味が調和する一品 - GIGAZINE

2020年06月11日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.