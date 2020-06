2020年06月10日 19時00分 動画

「シャイニング」や「アザーズ」の空気を感じるケヴィン・ベーコン主演ホラー映画「You Should Have Left」予告編公開



ケヴィン・ベーコン主演、「パニック・ルーム」のデヴィッド・コープが監督を務める新作心理ホラー映画「You Should Have Left」の予告編が公開されました。映画は「アザーズやシャイニングの雰囲気が感じられる」と表現される一方で、「世界最悪のAirbnbでケヴィン・ベーコンが過ごす話」とも説明されています。



You Should Have Left - Official Trailer (HD) - YouTube





物語の主人公はケヴィン・ベーコン演じるコンロイと……





女優であり年の離れたコンロイの妻であるスザンナ(演:アマンダ・サイフリッド)という夫婦。





夫婦は民泊サイトで見つけた豪邸で休暇をすごすことに。





別荘は人けのないのどかな場所にポツンと建っています。





別荘へと向かう道すがら、2人の娘であるエラは「パパ、パパは年寄りだから、ママより前に死ぬの?」





コンロイは「そこまで年寄りじゃないぞ」と返しますが、2人の会話はまるで何かの予言のようにも聞こえます。





到着した豪邸に、エラはおおはしゃぎ。





夫婦も家の中に入り……





「ここは最高だね」





「待って。聞こえる?……静寂だよ」とコンロイ。





しかし、夜になり……





エラが影で遊んでいると……





何かの影が横切ります。





そこに現れたコンロイ。





「壁に影が横切ったの」とエラが報告しますが……





「楽しいのはわかるが、そろそろ寝る時間だ」とコンロイはエラの言葉を気に止めません。





一方でコンロイは、家の奥にどんどん扉が続くという特殊な構造と、異常に照明のスイッチが多い事実に気づきます。





家の構造を不思議に思ったコンロイは、メジャーを使って部屋の大きさを測定。





さらに家の外側も測定し……





部屋の内側より外側の方が5フィート(152cm)も長いことに気づきます。





「そんなことあり得るの?」





「無理だ」





そして、謎が多い家の中で……





コンロイは足の不自由な老人の姿を見ることに。





悪夢から目覚めるコンロイ。どんどん夢と現実の境界線がわからなくなっていきます。





謎の影。





近所の商店の店主はコンロイに「何かが起こっていないか?」と意味深な問いかけ。





「君がこの家を選んだんだ」「あなたがリンクを送ってきたのよ」「違う、君が送ってきたんだ」と、2人の意見に食い違いがあることが判明。





夜、机に向かうコンロイがノートをめくっていると……





「去れ。あなたはここから去るべき。今すぐ行って」というメッセージ。





人の気配を感じたコンロイは……





後ろを振り向きますが、窓に映ったコンロイはじっとコンロイ自身を見つめています。





家の壁に、覚えのない自分と娘の姿を見つけるコンロイ。





どこかに迷い込むエラ。





そして……





「あなたは去るべきだったのに。もう手遅れ」





エラが迷い込んだ暗い部屋の先では……





髪の長い女性の頭部だけが、バスタブから出ています。





コンロイは地下へと続く階段を発見。





豪邸とは思えない、薄汚れた通路が続きます。





「この家は何かがおかしい」





コンロイは家から出ようとするも出られないように。





「どうして多くの人がパパを嫌うの?」と問うエラ。





そして徐々に精神に混乱をきたしていくコンロイが見つけたのは……





バスタブの中に沈む女性。





「この家が俺を選んだんだ」





一体家の正体は何なのか、一見平穏に見える家庭に何があったのか、謎が深まります。





なお、「You Should Have Left」は2020年6月18日からAmazonビデオ・AppleTVなどのビデオオンデマンドサービスで配信開始となります。



You Should Have Left | Watch At Home | On Demand June 18

https://www.youshouldhaveleftmovie.com/