Intel製CPUに新たなサイドチャネル攻撃「SGAxe」「CrossTalk」が報告される、秘密データの復元などが可能

2019年にIntelが公表した脆弱性「MDS」は、「ZombieLoad」や「Fallout」といった関連技術で構成されており、「CacheOut」や「LVI」などデータの漏えいにつながる攻撃の原因となってきました。そのMDSに関する新たな攻撃として「SGAxe」と「CrossTalk」が公表されました。



CacheOut

https://sgaxe.com/



CROSSTalk - VUSec

https://www.vusec.net/projects/crosstalk/



IPAS: Security Advisories for June 2020 - [email protected]

https://blogs.intel.com/technology/2020/06/ipas-security-advisories-for-june-2020/#gs.8ama0y



MDS Attacks: Microarchitectural Data Sampling

https://mdsattacks.com/



Plundering of crypto keys from ultrasecure SGX sends Intel scrambling again | Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2020/06/new-exploits-plunder-crypto-keys-and-more-from-intels-ultrasecure-sgx/2/



MDSはマイクロアーキテクチャ上のバッファからデータを推測することができる脆弱性で、例えばCacheOut攻撃ではRSAによる公開鍵と秘密鍵のキーペアにおいて、公開鍵から秘密鍵の内容を推測するといった攻撃が可能。これまで何度かIntelから脆弱性を緩和するためのパッチが提供されてきました。



2011年以降のほぼすべてのIntel製プロセッサに影響する脆弱性「MDS」の存在が明らかに - GIGAZINE





今回ミシガン大学の研究者らによって報告されたサイドチャネル攻撃のひとつである「SGAxe」は、CacheOutの手法を高度化し、機密データの保護に利用されるIntel SGX内のデータを抜き出すことができるというもの。SGAxeを利用すると、Intel SGXによって保護されている、本来はアクセスできないデータでも復元することが可能になるとのこと。





また、Intel SGXの遠隔認証で使用される認証鍵も解析済みで、リプライを送ることで認証鍵による署名を行ってくれるTwitterアカウントも開設されています。



Your quote "You can send a tweet to our bot to get it signed! :)" has been signed. Your quote and instructions on how to verify it can be found at https://t.co/sw0D9ZRAeB. Visit https://t.co/c9VO7x0aLA for more information. pic.twitter.com/Y9AaysbmKT