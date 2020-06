2020年06月10日 23時00分 メモ

万里の長城の一部は「人々の移動を監視するために作られた」との研究結果

by Hebrew University



その長大さから新・世界七不思議の1つにも数えられている万里の長城は、「北方の異民族が侵攻してくるのを迎撃するために、始皇帝によって建設された」とされています。しかし、そんな定説を一部くつがえすような研究結果が、イスラエルの研究チームによって発表されました。



Medieval long-wall construction on the Mongolian Steppe during the eleventh to thirteenth centuries AD





Part of China's Great Wall not built for war: study

https://phys.org/news/2020-06-china-great-wall-built-war.html



Forerunner to the Great Wall of China mapped in detail for first time | New Scientist

https://www.newscientist.com/article/2245452-forerunner-to-the-great-wall-of-china-mapped-in-detail-for-first-time/



Israelis map new section of the Great Wall of China, and it's bigger than you think - ISRAEL21c

https://www.israel21c.org/israelis-map-new-section-of-the-great-wall-of-china/



万里の長城は、中国を代表する建造物であることから、国民のインターネット利用を監視する中国の検閲システム「グレート・ファイアウォール」の名称の元にもなっています。そんな万里の長城が、実際に人々の監視のために建造されたとの見解を発表したのは、イスラエルにあるヘブライ大学の考古学者Gideon Shelach-Lavi氏らの研究チームです。



by J B



万里の長城を調査する中で、研究チームが特に注目したのは万里の長城の一部である「北方線(Northern Line)」という長さ737kmの領域です。Shelach-Lavi氏は北方線について「私たちの調査が行われる前まで、ほとんどの人がチンギス・カンの侵攻を止めるために作られたものだと考えていました」と話しています。



しかし、研究チームが2年間にわたり、ドローンでの空撮や衛星写真を駆使して北方線を調べた結果、北方線は概して「見晴らしの悪い谷あいの低地に建築されていて、壁の高さも低く、道の近くにある」という軍事的には不利な特徴を持っていることが分かりました。また、石造りをしていることで有名な「明の長城」とは違い、北方線は土を押し固めて作られています。



このことから、Shelach-Lavi氏は「北方線には石造りの塔や要塞もないため、それほど手ごわいものではなかったはずです。従って、北方線は軍隊の侵攻を阻むためのものというよりは、中国の国内事情とは無関係に移動する遊牧民や家畜の移動を制限したり、遊牧民に課税したり、貿易を取り締まったりするために作られたものだったと考えられます」と話しています。





中国の北に位置するモンゴルでは、しばしば「Zud」と呼ばれる大規模な寒波が発生します。そのため、家畜を寒さや餓死から守るために南下してくる遊牧民の入国を管理したり、課税したりする必要が生じ、これが北方線の建造につながったと研究チームは推測しています。



また、研究チームは北方線の付近には正方形や円形の構造物があることも突き止めました。研究チームによると、「正方形のものは北方線に勤務していた人のシェルター」で、「円形のものは北方線に勤務していた人の家畜、または遊牧民から没収されたり税として取り立てられたりした家畜を収容する動物舎」と推測されるとのこと。





研究チームは論文の中で、「私たちの研究結果は、『万里の長城は北方に住む異民族の侵略に対する防衛のためのものだった』という伝統的な見解と相いれないものではありませんが、今回の発見によりこうした『征服と支配』モデルには微妙なねじれがあることが示唆されています。万里の長城の機能をよりよく理解するには、中国と遊牧民という二分法で考えるのではなく、この地域の遊牧民や半遊牧民が政治社会の力学にどう関与してきたかを考える必要があります」と結論付けています。