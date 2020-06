2020年06月08日 11時05分 メモ

「黒人男性の死が問題になると株価が上がる」とテレビ番組が放送して謝罪



アメリカのニュース専門放送局・FOX Newsが、「2020年5月25日に警察官の暴行により死亡したジョージ・フロイド氏を含めた、アメリカで黒人男性の死が問題になった際の株式市場の反応」を比較するグラフを放映しました。その後、このグラフがSNS上に転載されると大きな反響を呼んだため、FOX Newsは「グラフは無神経でした」と発表し、謝罪しました。



2020年6月5日に放送されたニュース番組「Special Report with Bret Baier」の中で、FOX Newsのビジネスジャーナリストであるスーザン・リー氏は、「今週行われた全国的な抗議活動にもかかわらず、株価は上昇しました。歴史を振り返ると、投資家の注目と社会の出来事との間には断絶があるようです」と報告し、2020年ミネアポリス反人種差別デモが社会問題化しつつあるにもかかわらずアメリカの株価が好調だったことを指摘しました。



問題となったのは、放送中に取り上げられた「黒人男性が死亡する事件発生から1週間後の株価の上昇率」のグラフです。TwitterユーザーのYashar Ali氏が投稿したFOX Newsの番組のスクリーンショットには「キング牧師として知られるマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの暗殺事件、ロドニー・キングの死が発端となったロサンゼルス暴動、当時18歳の黒人少年が警官に射殺されたマイケル・ブラウン射殺事件、2020年ミネアポリス反人種差別デモの発端となったジョージ・フロイド氏暴行殺害事件が発生した後に株価指数のS&P500が何パーセント上昇したかを示すグラフ」が表示されています。



This is a horrific graphic to have put up on air.



My god. pic.twitter.com/HoDof1AN9l — Yashar Ali ???? (@yashar) June 5, 2020



この投稿を皮切りに、SNS上ではFOX Newsに対する非難の声が上がりました。ボビー・ラッシュ下院議員は、Twitterで「このグラフはFOX Newsが黒人の命を気にかけていないことを明らかにしています。また、このグラフは『黒人の命は株式市場の利益に引き替えることが可能だ』ということを視聴者に伝えるものであり、言語道断でおぞましいものです」と述べました。



This is absolutely outrageous and disgusting. This graphic tells every single @FoxNews viewer that Black lives can be exchanged for market gain. — Bobby L. Rush (@RepBobbyRush) June 6, 2020



また、キング牧師の息子であるマーティン・ルーサー・キング3世は「黒人の死を株式市場の利益に例えるFOX Newsの無神経さに驚がくしました。これは、アメリカの黒人を取り巻く環境に存在する強欲さと非人間性を強めるだけです。人の命は、S&P500のパーセンテージの上昇とは比べものになりません」とツイートしました。



I am appalled by Fox News’ insensitive decision to compare the death of black men to gains in the stock market. This only reinforces the greed and inhumanity that exists in America as it relates to black people. A human life DOES NOT compare to a percentage jump in the S&P 500. pic.twitter.com/rz3Q8vz34j — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) June 7, 2020



こうした批判を受けて、「Special Report with Bret Baier」の責任者であるニュースキャスターのBret Baier氏はTwitterで、「FOX News ChannelのSpecial Reportで使用された、歴史的な市民の不安に対する市場の反応を説明するためのインフォグラフィックは、完全な文脈を欠いた状態でテレビ放送されるべきではありませんでした。我々はこの無神経さをお詫びするとともに、この問題を真剣に受け止めます」というFOX Newsの声明を発表しました。



FOX NEWS CHANNEL:

“The infographic used on FOX News Channel’s Special Report to illustrate market reactions to historic periods of civil unrest should have never aired on television without full context.We apologize for the insensitivity of the image & take this issue seriously.” — Bret Baier (@BretBaier) June 6, 2020



アメリカのビジネス雑誌Fortuneは、社会情勢と株価の関係をまとめた記事の中で「株式の専門家は、株式市場はおそろしい社会の出来事や新聞の見出しから切り離されていることを示唆しています。キング牧師が暗殺されたり、ロバート・ケネディ暗殺事件が発生したりした1968年でさえ、株式市場は7%以上も値上がりして年内の取引を終えました」と述べて、株式の売買はしばしば実社会の混乱とは無縁な動きを見せることを指摘しています。