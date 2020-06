「不安のアルゴリズム」を実際に開発して走らせることで不安の原因と解決法を探る

日常的に抱いてしまう「不安」をコントロールするにはどうすればいいのか、ということを探るため、2020年1月にサービスが終了した旅行検索エンジン「 Hipmunk 」の共同創業者であるアダム・ゴールドスタイン氏が、「不安のアルゴリズム」を開発し、実際にシミュレーションを行うことで不安の原因や解決策を説明するという試みを行っています。 The Contagion of Concern — Adam Julian Goldstein https://www.adamjuliangoldstein.com/blog/contagion-of-concern/ ゴールドスタイン氏はHipmunkを運用する中で、「物事がうまくいっている時にいい出来事が起こると気分がよくなるが、物事がうまくいっていない時にいい出来事が起こっても『いいこと』だと見なせない」ことに気づきました。なぜ現実の物事が自分の認知に影響を与えるのかという疑問を解決するため、ゴールドスタイン氏は「生存戦略としての不安」という生物学の観点に立ち、 天然痘と免疫反応の関係から 「不安のアルゴリズム」を作成しました。 例えば、自律的に動くロボットを開発するためには、危機に対してロボットが生き残るようなプログラミングを行う必要があります。ロボットは過去の経験からしか学ぶことができませんが、過去に出会った脅威だけを「脅威」だと認識していては、他の脅威を見逃し生存確率が激減します。

2020年06月05日

