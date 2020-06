2020年06月05日 13時08分 メモ

FBIが「暴動にANTIFAなどの組織の関与は認めず」と報告、一方ホワイトハウスは「扇動の証拠をつかんだ」と発表



2020年ミネアポリス反人種差別デモにおける一部の抗議者が暴徒化した問題で、FBIワシントン支局(FBI WFO)が「ワシントンD.C.における暴動では、組織的な関与は見られなかった」と報告していたことが分かりました。一方、ウィリアム・バー司法長官は2020年6月4日に、「連邦政府は、過激派グループが暴力を扇動して合法的なデモを乗っ取った証拠を保有している」と発表しました。



2020年5月25日に黒人男性が警察官による拘束で死亡した事件を契機として、アメリカ各地で激しいデモが発生しており、一部は建物の破壊や放火、略奪といった暴動にまで発展しています。この事態に対し、トランプ大統領は反ファシスト運動を行っている「ANTIFA」が暴動を扇動しているとの見方を示し、ANTIFAをテロ組織に指定することを発表しました。



そんな中、アメリカの週刊誌The NationがFBIの内部情報を独自入手。この情報により、FBI WFOが「5月31日に発生したワシントンD.C.地域の抗議活動中に発生した暴力事件では、ANTIFAの存在や関与を示す情報はない」と報告していたことが判明しました。



以下が、The Nationが匿名を条件にFBIの内部関係者から入手したと発表した報告資料の画像です。「FOUO(私用禁止)」と指定されている報告書のスクリーンショットでは、レンガや石などの投てき物や金属バット、灯油で満たされた容器などが暴動のために準備もしくは使用されたと報告されています。





この報告の末尾には「FBI WFOにはANTIFAの関与・存在を示す情報はありません」と記載されています。





The NationはFBIに対し、この報告やANTIFAについてコメントを求めましたが、FBIは「コメントを控える」と回答したとのことです。



一方、アメリカ政府は何者かがデモを扇動した証拠をつかんでいると発表しています。ウィリアム・バー司法長官は6月4日の会見で、「連邦政府は、ANTIFAをはじめとする過激派グループが、暴力をあおるために各地の合法的なデモを乗っ取っていることを示す証拠をつかんでいます」「アメリカ国内に不和の種をまくためにこの騒動を利用している『外国の参加者』も特定しました」と述べて、過激派グループや外国の関与を突き止めたことを明かしました。



また、会見に同席したFBI局長のクリストファー・レイ氏は「FBIはANTIFAに類似した考えを持つ『暴力的な無政府主義の過激派グループ』の捜査を行っていますが、FBIの捜査は政治的イデオロギーに左右されるものではありません。暴力や暴動、テロとみなされるような行為が見られた場合は、これを追及します」と述べて、あくまで中立の立場から捜査を実施していることを強調しました。





バー司法長官らの会見を報じたアメリカのテレビ局ABC Newsは、「バー司法長官やレイ局長はともにANTIFAの動きを強調しましたが、司法当局はこれまでのところ、ANTIFAの支持者が各地で見られる暴力事件に関与しているという直接的な証拠を提示していません。対照的に、司法省はこのほど、ラスベガスの抗議デモで暴力の扇動を企てたとされる極右過激派『Boogaloo』に関与した疑いで3人の男を逮捕したと発表しています」と指摘しました。