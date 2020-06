全世界のスマホ出荷台数が2020年上半期で18％減少、2020年全体でも12％減少の見通し

調査会社のInternational Data Corporation(IDC)は、スマートフォンの世界的な出荷台数が2020年上半期で18%も落ち込んだことを報告し、2020年全体では12%近く減少するという予測を発表しました。出荷台数が大幅な減少をみせた理由として、IDCは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による経済的打撃によって世界的に物流が混乱したため」と推測しています。 IDC Expects Worldwide Smartphone Shipments to Plummet 11.9% in 2020 Fueled by Ongoing COVID-19 Challenges https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46466720 IDCは、COVID-19のパンデミックによる経済的影響から、2020年上半期はスマートフォンの出荷台数が前年同期比で18.2%の減少をみせたと報告しています。また、2020年のスマートフォンの世界市場の出荷量はおよそ12億台で、前年比で約11.9%減少すると予測しました。

2020年06月04日 11時16分00秒 in モバイル, Posted by log1i_yk

