現職の警察官が刑事のえん罪逮捕や暴行を内部告発するも完全に黙殺されて通話記録をすべて公開

by Jagz Mario



アメリカ・ニューヨーク州の市で、「警察内で証拠ねつ造による不当逮捕や暴行が横行している」と現職の警察官が内部告発しました。しかし、司法でも取り扱われず完全に黙殺されそうになったとして、海外ニュースメディアのGothamistが独自に録音を入手し、その内容を報じました。



The Mount Vernon Police Tapes: In Secretly Recorded Phone Calls, Officers Say Innocent People Were Framed - Gothamist

https://gothamist.com/news/mount-vernon-police-tapes-innocent-people-were-framed



Gothamistが独自に入手したテープには、2017年から2020年にかけてマウントバーノン市警に12年勤めるムラシア・ボヴェル氏による通話が収録されていました。





ボヴェル氏は2014年と2015年に市を告訴する際に、マウントバーノン市警で行われている汚職や暴行の疑惑について報告しましたが、その報告内容は「手続き上の理由」で却下されたとのこと。警察内の状況が改善されないことから、ボヴェル氏は自分の主張を立証するために、秘密裏に同僚たちとの通話記録を集めていたそうです。「私の語ることが真実であることを証明する、具体的な証拠が必要です」とボヴェル氏はGothamistに述べています。



以下が、ボヴェル氏が集めた録音の一部です。



2/ Here's active duty Mount Vernon Officer John Campo. He said his narcotics unit colleagues planted drugs, falsified search warrants, and got undercover officers to identify the wrong suspects. He asked the whistleblower not to tell anyone: pic.twitter.com/Abk16XVE80