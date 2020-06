2020年06月04日 21時00分 レビュー

無料で「どうぶつの森」「ゼルダの伝説」「ポケモン」シリーズなどゲームBGMのピアノアレンジや楽譜PDFをダウンロードできる「NinSheetMusic」



ファミリーコンピュータからNintendo Switchのゲームまで、幅広いゲームBGMのMIDIファイルやピアノ楽譜のPDFを無料でダウンロードできる「NinSheetMusic」は、任天堂ハードのゲームBGMを中心に扱うウェブサイトです。PlayStationなど任天堂ハード以外のゲームBGMもいくつかあるということで、どんな曲をダウンロードできるのか確かめてみました。



NinSheetMusic - Video Game Sheet Music

https://www.ninsheetmusic.org/



「NinSheetMusic」では記事作成時点で4000種類以上のMIDIファイルおよび楽譜をダウンロードできます。





ページ上部にある「Sheet Music」をクリックすると、シリーズ別(Browse by series)、ゲームハード別(Browse by console)、作成者別(Browse by arranger)にBGMを検索できます。試しにシリーズ別検索の「Browse by series」をクリックすると……





NinSheetMusicに投稿されているBGMをシリーズ別に見ることができます。どうぶつの森(Animal Crossing)やゼルダの伝説(The Legend of Zelda)、スーパーマリオ(Super Mario)、ポケットモンスター(Pokémon)シリーズなどのほか、任天堂ハードのゲームではない上海アリス幻樂団の東方Project(Touhou)なども並んでおり、任天堂に限らず幅広い作品が投稿されていました。





「Animal Crossing」をクリックしてどうぶつの森のBGMを見てみます。





記事作成時点でどうぶつの森シリーズにあったのはNINTENDO64の「どうぶつの森(Animal Crossing)」、Wiiの「街へいこうよ どうぶつの森(City Folk)」、ニンテンドー3DSの「とびだせ どうぶつの森(New Leaf)」、ニンテンドーDSの「おいでよ どうぶつの森(Wild World)」のBGM。Nintendo Switchの「あつまれ どうぶつの森」のBGMは過去作と同じものが多いためか、シリーズの一覧にタイトルはありませんでした。





ゲームタイトル右側のアイコンをクリックすると、各タイトルのBGM一覧を見ることができます。





試しに、どうぶつの森に登場するミュージシャン、とたけけがプレイヤーの誕生日に歌ってくれる「きみのたんじょうび(K.K. Birthday)」の楽譜をダウンロードしてみます。赤枠のPDFのアイコンをクリックすると……





以下のような楽譜をダウンロードできました。PDFファイルをローカルに保存するには右上の赤枠で示したアイコンをクリックすればOKです。





楽譜が読めなくても、MIDIファイルをダウンロードして各ゲームのBGMをピアノ曲で楽しむことができます。赤枠部分にあるMIDIファイルのアイコンをクリックすればMIDIファイルをダウンロード可能。





Windows Media PlayerなどMIDIファイル対応の音楽再生ソフトがあれば音楽を聴くことができます。





右端にある「.mus」は、楽譜作成ソフト「Finale」用のファイルをダウンロードできるリンクです。





次は「Browse by console」からゲームハード別にBGMをチェックしてみます。





任天堂のゲームハードだけでなく、ソニーやMicrosoft、セガから登場したゲームハードのページも用意されていました。





「PlayStation」をクリックしてみると……





「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲(Castlevania: Symphony of the Night)」「クロノクロス(Chrono Cross)」「クラッシュ・バンディクー(Crash Bandicoot)」「ファイナルファンタジー(Final Fantasy)」シリーズなど、なかなかの充実ぶり。





しかし、「PlayStation 4」をクリックすると……





PlayStation 4に該当するBGMなし、ということで「ページだけ作成されているがBGMはない」というページもちらほら。記事作成時点では、PlayStation 4・Xbox One・Sega 32X・Sega Game Gear・Sega Master System・3DO Interactive Multiplayer・Atari 2600・Atari 5200・Atari 7800・Atari Jaguar・Atari Lynx・TurboGrafx-16のページに登録されているBGMはありませんでした。





任天堂関連のBGMが充実しているだけあって、Nintendo Switchのページには「Splatoon 2」や「スーパーマリオオデッセイ(Super Mario Odyssey)」など、いくつかBGMが投稿されています。





なお、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のBGMはNintendo SwitchのカテゴリではなくMultiplatformのカテゴリに分類されていました。





トップページ右側には週ごとの人気ランキングが表示されているので、人気の曲をダウンロードしてみるのもおすすめ。





記事作成時点のランキングは以下の通り。高い人気を誇るゼルダの伝説やUndertale、スーパーマリオを抑えて1位を獲得していたのは、なんとWiiでMiiを作成するときに流れるBGMでした。

1:Wii「Miiチャンネル」

2:ゼルダの伝説 時のオカリナ「大妖精の泉」

3:Undertale「MEGALOVANIA」

4:ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド「メインテーマ」

5:スーパーマリオ64「ウォーターランド」