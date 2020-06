「アカウント情報が流出してもパスワードを変更しない人が大半」という調査結果

「データ侵害事件が発生しても、パスワードを変更するユーザーは全体の3分の1に過ぎない」とカーネギーメロン大学の セキュリティ・プライバシー研究所 の研究チームが明らかにしました。 (How) Do People Change Their PasswordsAfter a Breach? (PDFファイル) https://www.ieee-security.org/TC/SPW2020/ConPro/papers/bhagavatula-conpro20.pdf

2020年06月04日 19時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

