ストリートファイターのコミュニティで黒人への人種差別撤廃を訴えるチャリティ大会が開催され150万円超の寄付金が集まる

白人警官が黒人男性のジョージ・フロイド氏を暴行死させた事件を発端に、アメリカ全土で抗議デモが行われています。このミネアポリス暴動を受け、海外掲示板のReddit上では対戦格闘ゲーム・ストリートファイターシリーズのファンたちが、黒人に対する人種差別撤廃を訴えるブラック・ライヴズ・マター(BLM)団体への寄付金を募るための非公式大会を開催しました。この取り組みには何百人ものゲーマーたちが参加し、1万4000ドル(約150万円)超もの寄付金を集めることに成功しています。



イベントを主催したのはReddit上に存在するストリートファイターのサブレディットで、当初は「受賞者が選んだ慈善団体に200ドル(約2万2000円)を寄付する」だけのチャリティトーナメントでした。ただし、イベントに興味を持った人がいつでも寄付できるように寄付専用ページが用意されていました。



