シャープな苦味と酸味でレモン感が鋭く際立つキリンレモン初の無糖炭酸水「キリンレモン スパークリング 無糖」を飲んでみた

・関連記事

キリッと爽やかな「キリンレモン」が3年連続リニューアルでどう変化したのか飲み比べてみた - GIGAZINE



搾りたてレモンのみずみずしさを再現した無糖の「サントリー天然水 Clearレモン」試飲レビュー - GIGAZINE



昆布ゼロなのに「コンブチャ」と呼ばれる謎の発酵ドリンク「KOMBUCHA(コン・ブチャ)」が数量限定・ファミマ限定で登場したので飲んでみた - GIGAZINE



フルーツ&野菜の濃厚スムージーで乳酸菌とビタミンを手軽にとれる「トロピカーナエッセンシャルズプラス」の「乳酸菌スムージー」「ビタミンスムージー」を飲んでみた - GIGAZINE



優しいミルクにりんごやぶどうの甘み広がる「GREEN DA・KA・RA ミルクと果実」試飲レビュー - GIGAZINE



搾りたてレモンのみずみずしさを再現した無糖の「サントリー天然水 Clearレモン」試飲レビュー - GIGAZINE

2020年06月02日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.