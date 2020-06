2020年06月01日 12時30分 サイエンス

新型コロナウイルスの流行に乗じて「根拠のない幹細胞治療」を提供する企業が増加していると研究者が警告



世界中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が続き、2020年5月30日には全世界における1日当たりの新規感染者数が13万4000人を超え、過去最多を更新しています。そんな中、各国では一部の企業が人々の恐怖と日常生活を取り戻したいという欲求につけ込み、「科学的根拠のない無認可の幹細胞治療」を売り出していると研究者らが指摘しています。



Preying on Public Fears and Anxieties in a Pandemic: Businesses Selling Unproven and Unlicensed “Stem Cell Treatments” for COVID-19 - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590920302010



There's Been a Dangerous Rise in People Selling Stem Cell 'Treatments' For Coronavirus

https://www.sciencealert.com/scam-stem-cell-therapies-for-covid-19-are-all-over-don-t-buy-into-the-nonsense





幹細胞は分裂して自分と同じ細胞を作る能力と、別の種類の細胞に分化する能力を持つ細胞であり、生物の発生や組織・器官の維持にとって重要な役割を果たしています。この幹細胞を用いた治療法が幹細胞治療であり、広く行われているものには骨髄移植があるほか、近年では神経変性や脳脊髄の損傷、視覚障害といった幅広い分野で幹細胞治療の可能性が研究されているとのこと。



多くの可能性を秘めている幹細胞治療ですが、COVID-19のパンデミックに伴い、世界各地で科学的根拠に乏しい無認可の幹細胞治療をうたう企業が増加しているそうです。国際幹細胞研究協会や国際細胞・遺伝子治療協会は、依然としてCOVID-19の予防や治療に効果的だと認められた幹細胞ベースのアプローチは存在しないと指摘し、こうした企業の姿勢は無責任だと非難しています。



また、カナダ・アメリカ・オーストラリア・ヨーロッパの幹細胞関連の団体も、独自にCOVID-19のパンデミックに乗じて幹細胞治療を宣伝する企業について警告しています。



Stem Cells Australiaは「高価な幹細胞製品が人々をCOVID-19から保護し、患者に対しては奇跡的な回復をもたらすと主張するクリニックは、慎重に見られるべきです」「薬物・ワクチン・細胞療法といったさまざまな介入を評価するため、合法的な臨床試験が進行中です。これらが機能するのか、そして安全かどうかを知るには時期尚早です。実験的介入は専門家の医療ケアの下、承認された臨床試験でのみ行われるべきです」と説明しました。





ミネソタ大学の生命倫理学者であるLeigh Turner氏は、無根拠の幹細胞治療が公衆衛生にとって危険なものであると指摘。「COVID-19の根拠の薄い『治療法』を購入する個人について心配しています」と述べるTurner氏は、無認可の治療を受けた人々がケガを負ったり、「自分は幹細胞治療を受けたからCOVID-19にかからない」と考えた人々が社会的距離を放棄してCOVID-19に感染したりする危険があると述べています。



Turner氏は、COVID-19のパンデミックにおいて人々が受けるべきなのは、COVID-19を治療するとうたう無認可の怪しい製品ではなく、科学的証拠に基づいた治療や予防策であると主張。しかし、幹細胞治療を販売する企業は、あたかもCOVID-19に対する幹細胞治療の効果が確認されているかのように誤認させる戦略をとっており、人々をだまそうとしているそうです。



コロラド州のある企業は、「間葉系幹細胞のエクソソームが患者の免疫システムをブーストし、ウイルスに対するさらなる防御を提供する」と主張し、3000ドル(約32万円)で治療を行うと宣伝しています。同様の企業はアリゾナ州・アラバマ州・フロリダ州・カリフォルニア州などにもあるそうですが、企業によって幹細胞治療に関する主張はまちまちで、COVID-19の予防策になるとうたう企業もあれば、COVID-19による組織の損傷を修復すると主張する企業もあるとのこと。また、COVID-19によって危機的状況に陥った場合に備え、幹細胞を保存するバイオバンクを提供するケースもあるとTurner氏は指摘しています。





依然として幹細胞治療がCOVID-19の予防や治療に効果的であるかどうかは不明であり、厳格な臨床試験ではまだ効果が実証されていません。将来的に幹細胞治療がCOVID-19に対して効果的であると確認される可能性もありますが、記事作成時点では商業化されるに値する結果は出ていないとのこと。



Turner氏はアメリカ食品医薬品局(FDA)およびその他の規制機関に対し、COVID-19対策として販売されている無認可の幹細胞治療製品を取り締まるように要求しています。「このような企業は誤解を招く主張をして、患者を潜在的な危険がある製品にさらし、誤った希望を生み出しています。その結果、一部の個人が物理的な距離や隔離といった措置を重視しなくなる可能性があります」と、Turner氏は警告しました。