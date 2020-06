2020年06月01日 16時51分 メモ

警察官による拘束中に黒人男性が死亡した事件を受けてAmazonのジェフ・ベゾスやMicrosoft幹部らが声を上げる

アメリカではミネソタ州ミネアポリスで発生した黒人男性の死亡事件を受け、全国へと過激な抗議活動が広がっています。各地のApple Storeが襲撃されたり暴動取材中だったCNNの黒人レポーターが生中継中に逮捕されてしまったりと混乱が深まる中、AmazonやMicrosoftなどの名だたるテクノロジー企業が、黒人に対する不平等な扱いに対して抗議の声を上げています。



一連の抗議活動の発端となったのは、2020年5月23日にミネアポリス近郊で偽札を使おうとした容疑で逮捕された黒人男性のジョージ・フロイド氏が、当時警察官だったデレック・チョーヴィンによって首を膝で押さえつけられて死亡した事件です。フロイド氏は繰り返し「I can't breathe(息ができない)」と訴えましたが、チョーヴィンはフロイド氏が動かなくなった後も拘束を緩めることなく、そのまま死亡してしまいました。



逮捕の様子は現場に居合わせた一般市民によって撮影されており、フロイド氏や周囲の一般市民の要請にもチョーヴィンが応じず、フロイド氏を死に至らしめる様子がインターネット上で拡散されました。このムービーの影響でミネアポリスでは抗議活動が発生し、やがて建物の破壊や商店への略奪行為を伴う暴動に発展。当初は免職にとどまっていたチョーヴィンも第3級殺人罪で起訴されましたが、抗議活動は収束せずに全米に拡大しています。



そんな中、AmazonがTwitter上で「私たちの国における黒人への不平等で残忍な扱いを止めなければなりません。体系的な人種差別や不公平との戦いで、私たちは従業員、顧客、パートナーたちの黒人コミュニティと共に連携して立ちあがります」との声明を発表しました。





その一方、暴徒化した人々によってシアトルにあるレジのない小売店舗である「Amazon Go」の窓が破壊される事態も発生しているほか……



Shattered window at Amazon go store. Protesters moving through downtown Seattle. pic.twitter.com/RdGBsebjWG — Chris Ingalls (@CJIngalls) May 30, 2020



暴動が激しい一部地域においてAmazonは配送ルートの調整を行い、通常の業務を縮小するといった影響を受けているとのこと。



また、Amazonのジェフ・ベゾスCEOは自身のInstagramで「私たちが目撃している黒人コミュニティに対する人種差別と暴力によって、痛みと感情的なトラウマが広い範囲に引き起こされています」と述べ、一連の出来事について記したShenequa Golding氏のエッセイを紹介しました。





また、Microsoftのサティア・ナデラCEOは従業員に向けたコメントを発表し、「私たちは人々の声や全てのコミュニティの行動を考慮した時によりよく、よりスマートに、より強くなることを認識する必要があります。私はMicrosoftがそれらの全ての声を聞き、尊重する代弁者であり続けることを確信しています」と述べ、恐怖や不確かさを感じる人々に共感を示し、コミュニティや社会の変化を訴えるべきだと主張しました。



Microsoftの創業者であるビル・ゲイツ氏の妻であるメリンダ・ゲイツ氏も、Twitter上で「ジョージ・フロイドさんの残忍な死のビデオは私の心を引き裂きました」と述べています。



The video of George Floyd’s brutal death broke my heart. I’ve watched the protests that followed and have felt overwhelmed with solidarity. And I’m listening as Black advocates and activists call on every American to treat racial justice as a shared responsibility. — Melinda Gates (@melindagates) June 1, 2020



オンライン不動産データベースを運営するZillowは、「私たちは暴力と不平等への戦いで黒人コミュニティと共に立ちます」と述べ、「ここに人種差別の家はありません」という独特の標語で訴えかけました。



We stand with the black community in the fight against violence and for equality. pic.twitter.com/gVlbEgG3Rz — Zillow (@zillow) May 31, 2020