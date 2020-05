Googleがパンデミックのさなかに暗躍する政府系ハッカーについて報告、中国のハッカーグループや「雇われハッカー」の台頭を指摘

Googleが、2020年前半に世界中のインターネットで繰り広げられた攻撃や政府系ハッカーの工作についてのレポートを発表しました。その中でGoogleは、新型コロナウイルスのパンデミックに乗じた攻撃を展開したインドの「雇われハッカー」の台頭や、政治的な干渉や影響力の操作を目的とした中国のハッカーグループなどについて取り上げています。 Updates about government-backed hacking and disinformation https://blog.google/threat-analysis-group/updates-about-government-backed-hacking-and-disinformation Googleの脅威分析チーム「Threat Analytis Group(TAG)」が発表した、2020年4月における政府支援の フィッシング 攻撃の標的となった地域の分布図が以下。色が濃いほど多くの攻撃を受けたことを意味しており、アメリカや東南アジアで多くの被害が確認されています。

・関連記事

政府から支援を受けたハッカーグループによる攻撃は日本を含む全世界で3カ月に1万2000件以上発生 - GIGAZINE



またしても中国からGoogleに攻撃、標的は政府高官や軍人などのGmailアカウントで個人情報流出も - GIGAZINE



Twitter・Facebookに続いてYouTube上でも「香港デモの情報操作」を検出したとGoogleが公表 - GIGAZINE



Googleは4万件のハッキング攻撃の警告を2019年に送信したことを発表 - GIGAZINE



新型コロナ治療薬「レムデシビル」製造元にイラン系ハッカー集団がサイバー攻撃か - GIGAZINE

2020年05月28日 14時03分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.