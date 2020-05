AWSの膨大で複雑なサービス群をすべて「たった1行」で説明していくとこうなる

・関連記事

Pythonでコードを書いてAWSやKubernetesのシステム構成図を出力できる「Diagrams」 - GIGAZINE



Amazon・Google・Microsoftのクラウドのパフォーマンスを比較した結果が公開中 - GIGAZINE



AWSを10年運用してわかったことをAmazonの最高技術責任者が語る - GIGAZINE



AWSやGCPといったクラウドサービスのセキュリティ項目を無料で監査できるオープンソースソフト「Scout Suite」レビュー - GIGAZINE

2020年05月28日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.