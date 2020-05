無料でJKローリングの最新作「The Ickabog」がオンラインにて公開中

ハリー・ポッター作者のJ・K・ローリング氏が最新作「The Ickabog」をオンラインで無料公開中です。The Ickabogはもともと「自分の子どもたちに読み聞かせる物語」だったとのことですが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるロックダウンで多くの子どもたちが困難にさらされていることから、無料公開に踏み切られたそうです。



ローリング氏によると、The Ickabogはハリー・ポッターの世界とは全く関係がなく、魔法も登場しないものの、大人向けではなく子どもたちのために作られた物語とのこと。The Ickabogはローリング氏のお気に入りだったことから過去に出版も考えられましたが、当時は忙しさのために出版がかなわず、毎晩子どもたちに1章ずつ読み聞かせるだけとなっていました。



以下が無料公開のために掘り出されたThe Ickabogの手書き原稿。当時の原稿を書き直してローリング氏が再度子どもたちに読んでみたところ、いくつか「お気に入りの箇所を戻して欲しい」というリクエストを受けたため、それらを反映した状態でオンラインに公開されます。



