ハンドスピナーの原理で作られた装置で尿路感染症の検出が迅速かつ安価にできるように

A fidget spinner for point-of-care diagnostics | Nature Research Bioengineering Community https://bioengineeringcommunity.nature.com/users/400727-yoon-kyoung-cho/posts/a-fidget-spinner-for-point-of-care-diagnostics A fidget spinner to detect urinary tract infections | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2020/05/a-fidget-spinner-to-detect-urinary-tract-infections/ 尿路感染症は、細菌が尿道口から膀胱へと入ることで引き起こされる病気で、膀胱内で感染がとどまると「膀胱炎」、細菌が腎臓にまで進入すると「腎盂腎炎」となります。

膀胱炎や 腎盂腎炎 (じんうじんえん)といった尿路感染症の診断を、迅速、かつ安価でこなせる装置を韓国とインドの研究チームが開発しました。そのヒントになったのは、手にのせて回転させるおもちゃ「 ハンドスピナー 」でした。 A fidget spinner for the point-of-care diagnosis of urinary tract infection | Nature Biomedical Engineering https://www.nature.com/articles/s41551-020-0557-2

2020年05月26日 20時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by logc_nt

