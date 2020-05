Facebookでワクチン反対派が優勢な傾向にある理由とは？

病気治療のためのワクチン接種を否定するワクチン反対派のコミュニティが、Facebookにおいて規模を拡大しつつあります。ジョージワシントン大学の物理学者であるニール・ジョンソン氏らの研究チームによって、Facebookにおけるワクチン反対派の規模や、反対派がどのように増加していったのかが報告されています。 The online competition between pro- and anti-vaccination views | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-020-2281-1 ワクチン反対派の人々は新型コロナウイルス感染症に対して 「言われているほど危険ではない」「日常生活の中で感染リスクを下げられる」 といった考えを示すだけでなく、中には「 5Gが原因で流行が広まった 」といった陰謀論を唱えるコミュニティも存在しています。 ジョンソン氏は、Facebookユーザー約1億人分の投稿を分析し、各ユーザーがワクチンに対してどのような考えを持っているかを調査しました。なお、ジョンソン氏らの調査は2019年2月~2019年10月に行われたものであり、 新型コロナウイルスの症例が確認された2019年11月 以前のデータとなっています。 以下の図は、コミュニティを点、コミュニティのメンバー数を点の大きさ、調査期間中に生まれたコミュニティのつながりは線で表されています。赤はワクチン反対派、青はワクチン賛成派、緑は中立派のコミュニティで示され、それぞれのコミュニティの関連が強いほど、点の距離が近くなっています。図を見ると、反対派側に中立派のコミュニティが偏っているのが分かります。

2020年05月24日

