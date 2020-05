TwitterのCEOが5億円以上を「ベーシックインカム」を目指す非営利団体に寄付したことが判明

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによって多くの人々が仕事を失うなどの影響を受けている中で、政府が全ての国民に対して最低限の生活を送るのに必要な現金を支給するベーシックインカムが注目を集めており、ローマ教皇が「今こそ、ベーシックインカムを検討すべき時かもしれません」と提言するなどの動きも起こっています。そんな中、Twitterとモバイル決済企業のSquareでCEOを務める実業家のジャック・ドーシー氏が、ベーシックインカムの推進を目指す非営利団体に対し、500万ドル(約5億4000万円)の寄付を行ったことが報じられました。



Twitter's Jack Dorsey Is Giving Andrew Yang $5 Million to Boost UBI - Rolling Stone

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/twitter-jack-dorsey-andrew-yang-coronavirus-covid-universal-basic-income-1003365/



Jack Dorsey pledges $5 million to Andrew Yang’s UBI and COVID-19 relief efforts - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/21/21266096/twitter-jack-dorsey-andrew-yang-universal-basic-income-cornavirus-donation





2020年4月、ドーシー氏はCOVID-19のパンデミックに伴うさまざまな問題に対処するため、自身が所有する10億ドル(約1080億円)にも相当するSquareの株式を寄付して「Start Small」というCOVID-19に関連した慈善基金を設立しました。Start Smallの活動はCOVID-19の問題が解決した後も継続され、COVID-19終息後は少女の健康や教育と、ベーシックインカムの普及を目的とした事業に資金提供を行う予定だとドーシー氏は語っています。



I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz