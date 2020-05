YouTubeが新たにiOS・Androidアプリ向けの「就寝時間の通知」機能を導入

不要不急の外出を自粛するなどして家にとどまる時間が長くなった結果、ついスマートフォンでYouTubeを夜遅くまで見続けてしまうという人も多いはず。そんな中、YouTubeがiOSとAndroidのYouTube公式アプリ向けに、就寝する時間をリマインドしてくれる「おやすみ時間の通知」機能をリリースすることが報じられました。 お知らせ:おやすみ時間の通知と利用時間の管理に役立つその他の機能 - YouTube Community https://support.google.com/youtube/thread/48069112 YouTube for Android and iOS rolling out bedtime reminders - 9to5Google https://9to5google.com/2020/05/20/youtube-bedtime-reminders/

2020年05月21日 19時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1h_ik

