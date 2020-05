2020年05月21日 12時05分 メモ

新型コロナウイルスの1日の新規感染者数が10万人を超え過去最高値になったとWHOが発表



ジュネーブで開かれた世界保健機構(WHO)の会見で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に新たにかかった患者の数が1日あたりで10万人を突破し、過去最高の数字になったことが発表されました。累計の患者数は480万人以上で、死者は31万人以上となっています。



WHOのテドロス・アダノム事務総長によると、2020年5月20日にWHOが集計したCOVID-19の新規感染者数は10万6662人で、1日あたりの感染者数の数字として過去最高のものだったとのこと。内訳は、アメリカが4万5200人、ロシアが9300人、ブラジルが7900人、インドが5000人、ペルーが3700人などとなっています。





これで累計の感染者数は480万1202人となり、WHOの緊急事態プログラムを率いるマイケル・ライアン博士が「悲劇的なマイルストーン」と表現する500万人到達は避けられないものとみられます。



なお、WHOに対しては、中国を支持するような姿勢にあることについてアメリカのトランプ大統領が非難しており、姿勢が改められない場合はWHOへの資金供出を恒久的に停止することもあり得ると最終通牒を突きつけています。テドロス事務総長は通牒の内容については触れず、「WHOが内容を精査している」とのみコメントしています。