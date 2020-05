2020年05月21日 11時30分 ハードウェア

Samsungがミリタリー向けスマートフォン「Galaxy S20 Tactical Edition」を発表



2020年5月20日、Samsung Electronics AmericaがGalaxy S20をベースにしたアメリカ政府と国防総省のニーズに応えたミリタリー向けスマートフォン「Galaxy S20 Tactical Edition(Galaxy S20 TE)」を発表しました。Galaxy S20 TEは、高度にカスタマイズされたソフトウェアと機能群によって、さまざまな軍事ミッションのサポートや最高機密レベルのデータ保護などが可能です。



Galaxy S20 TEはアメリカ国防総省の顧客とパートナーの需要に応えて開発された、戦場での優位性を生み出すテクノロジーや、制約の厳しい環境に対応した安全かつ導入が容易なセキュリティソリューションを提供する軍隊向けのスマートフォンです。具体的なスペックは以下の通りです。



CPU:Qualcomm Snapdragon 865(SM8250) 2.84GHz×8

ディスプレイ:6.2インチ WQHD+ Dynamic AMOLED 2.0、解像度3200×1440ピクセル、ベゼルレススクリーン、リフレッシュレート60Hz/120Hz

RAM容量:12GB LPDDR5

メモリー:12GB

ストレージ:128GB(1TBまでのmicroSDに対応)

メインカメラ:12MP広角カメラ(F1.8・OIS)、64MP望遠カメラ(F2.0・OIS・光学3倍ズーム・デジタル30倍ズーム)、12MP超広角カメラ(12MP、視野120度)

インカメラ:10MP、F2.2

センサー:加速度計、気圧計、超音波指紋センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、近接センサー、RGBライトセンサー

OS:Android 10 (One UI 2)

サイズ:2.7インチ×6.0インチ×0.3インチ(およそ6.9cm×15cm×0.8cm)

重量:5.7オンス(およそ162g)

バッテリー:4000mAh(有線超高速充電、ワイヤレス高速充電対応)

通信規格:802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4G/5GHz)、Wi-Fi Direct、HE80、MIMO、ANT+Location(GPS, Glonass, Galileo, BeiDou)、Bluetooth 5.0、USB 3.1 Type-C、NFC、PC Sync

ネットワーク:Cat.20 LTE、5G Sub-6

カラー:Cosmic Gray

追加機能:ステルスモード、ナイトビジョンモード、戦術アプリケーションクイック起動、ロック画面自動回転、自動タッチ感度調節、クイックシェア、IP68、Samsung Knox、ワイヤレスパワーシェア、Samsung DeX、Bixby、Samsung Pass(NFC、MST)、Samsung Internet





Galaxy S20 TEの軍隊向け機能の概略が以下。



◆マルチドメイン運用の接続維持

Galaxy S20 TEは、戦術無線やミッションシステムなどの複数のネットワークとのシームレスな接続を保つことが可能。プライベートSIM、5G、Wi-Fi 6およびCBRSに対応しており、マルチドメイン環境全体で接続を維持します。



◆軍人特有の需要に応える幅広いカスタマイズ

幅広い兵種・部隊のニーズに応じて、多数の機能をカスタマイズできます。「夜間視界モード」では、暗視ゴーグルを着用時にディスプレイのオン・オフを切り替えるという設定ができます。さらに、LTE接続やRF接続することによって、完全な独立通信にも対応。「胸部にスマートフォンを固定する」という軍人特有の使い方に対して、簡単操作でのロック解除やアプリ起動なども設定可能です。





◆全てのミッションに要件に対応するスペックと拡張性

Galaxy S20 TEは軽量で、なおかつ十分にミッションに対応できるだけのスペックを備えており、64ビットオクタコアプロセッサによって、ATAK、APASS、KILSWITCH、BATDOKなどの軍事用アプリケーションを同時実行できます。加えて、Samsung DeXソフトウェアによって、モニター・キーボード・マウスの接続時にはPCのような操作性を実現しています。



◆軍事機密レベルのセキュリティ

Galaxy S20 TEはハードウェアからソフトウェアまで保護するモバイルセキュリティプラットフォーム「Samsung Knox」に基づいて構築されており、アメリカ国家安全保障局などが制定した規制要件で最も厳しい基準を満たしており、アメリカ国防総省内で使用が承認された状態で出荷されます。