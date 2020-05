2020年05月20日 11時39分 ハードウェア

SDカードの新規格「SD 8.0」が登場、PCI Express 4.0採用で最大4GB/sの転送速度を実現



SDカードの規格設計および開発を主導するSDアソシエーションが、PCI Express 4.0(PCIe 4.0)規格を採用することで最大約4GB/sの転送速度を達成した新規格「SD 8.0」を発表しました。



SD 8.0規格に準拠したフルサイズの「SD Express メモリカード」の場合、最先端のメモリアクセスメカニズムを実現するNVMe Express(NVMe)の上位レイヤープロトコルを使用すると共に、これまで同様に下位互換性を維持しています。



市場調査企業のFuturesourceで上級市場アナリストを務めるMats Larsson氏は、「SD Expressがさらに高速なPCIeおよびNVMeアーキテクチャを利用し転送速度向上を実現することで、SDメモリカードを採用するデバイスがさらに広がります」「信頼できる標準規格技術を組み合わせたことで、今後の製品設計において、リムーバブルストレージメディアのメリットを新たな形で容易に利用できるようになります」と語り、SD 8.0がPCIe 4.0とNVMeを採用することの意義を説明しています。



また、SD 8.0の4GB/sという高速転送速度の実現により、これまでよりも大容量のデータ転送が可能になります。超低速動画や8Kビデオ、360度ムービーなどの撮影、さらにはSDカードやモバイル端末上で稼働するスピード重視のアプリケーション、進化し続けるゲームシステム、マルチチャネルのIoTデバイスなどでもSD 8.0規格を採用したSDカードが活躍することとなります。





SDアソシエーションの坂本広幸代表社長は、「SD Expressメモリカードのスピードを飛躍的に向上させることで、デバイスメーカーやシステム開発者に提供するストレージメディアの選択肢を増やします」「SD 8.0によって、リムーバブルメモリカードを使用する超高性能ソリューションの可能性もさらに広がるでしょう」と語っています。



また、PCIeの規格策定を行うPCI-SIGで社長兼会長を務めるAl Yanes氏は、「PCI-SIGは、最高峰のリムーバブルメモリカードであるSDメモリカードに、SDアソシエーションが引き続き更に高速なPCIe技術規格であるPCIe 4.0インターフェースとデュアルレーンを採用することを歓迎するものです」「PCIe規格仕様適合試験は主要テスト機器ベンダーから利用可能であり、新たにPCIe技術を採用しようとする企業は大きなメリットが得られます」と語りました。





SD Expresの最大転送速度を約4GB/sにまで上昇させることができるSD 8.0は、PCIe 4.0とNVMeのバージョン1.4までの使用を採用しています。SD 8.0規格ではSDカードに2種類の転送速度オプションを提供予定で、それぞれの転送速度はPCIe 3.0×2またはPCIe 4.0×1アーキテクチャで最大2GB/s、PCIe 4.0×2アーキテクチャで最大4GB/sを達成します。PCIe 4.0×1アーキテクチャを採用するSDカードではSD 7.0規格で定義されたフォームファクターを使用し、2列のピンで最大2GB/sの転送速度を実現するとのこと。なお、デュアルPCIeレーンをサポートするアーキテクチャの場合、ピンの数が3列になります。



なお、SDアソシエーションはSD 8.0規格を採用する企業が既存のテスト機器を使用し、製品開発コストを節減できるようにするために、SD Expressを容易に導入できるようにしています。SD 8.0規格の場合、システム開発者はバスマスタリング・ロックメカニズムを使用しないマルチキュー・ホストメモリーバッファなどのPCIeおよびNVMeのテクノロジーを利用できます。





SD 8.0規格の技術的な詳細については以下の2つのホワイトペーパーに記されています。



