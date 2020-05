激しい運動を伴うフィットネスクラスは新型コロナウイルスの拡散にうってつけ、ただし拡散しない運動もある

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関してはジムやフィットネスで多くの感染者が発生したと報告されています。しかし、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の最新の報告では、一言で「フィットネスクラス」といっても多様であり、「COVID-19がまん延するクラス」と「COVID-19がまん延しづらいクラス」があると示されています。 Early Release - Cluster of Coronavirus Disease Associated with Fitness Dance Classes, South Korea - Volume 26, Number 8—August 2020 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article 韓国ではCOVID-19感染者の追跡が行われていますが、公衆衛生当局によると、連続して確認されたCOVID-19感染者に聞き取りを行っていったところ、その全員が2月15日に行われたダンスのクラスに参加していたことが判明したとのこと。 檀国大学校 医学部で感染症を研究する臨床助教授のSukbin Jang氏は、フィットネスクラスを通じてどのように感染が広まっていったかを調査しました。 韓国ではラテン音楽に合わせたフィットネスダンスクラスが強度の高い有酸素運動として人気を博しています。2月15日のワークショップでは27人のインストラクターが4時間の集中トレーニングに参加しており、そのうち8人が RT-PCR で陽性を示したことがわかりました。感染した当日、感染者は全員無症状でした。COVID-19に感染した8人のうち6人は天安市から、1人は大邱広域市から参加していたとのこと。 その後、3月9日までに天安市にある12箇所のスポーツ施設でフィットネスダンスクラスに関連する112件のCOVID-19症例が特定されています。2月15日のワークショップに参加し、後にCOVID-19陽性が確認されたインストラクターは軽いせき症状だけだったため、ワークショップの後1週間は天安市で週2回、1回50分のレッスンを行っていました。 以下は、ワークショップに参加し、その後COVID-19陽性が確認された天安市のインストラクター6人からどのように感染が広がっていったかを示した図。赤色で示されたA・B・C・D・E・Fがインストラクターで、インストラクターが実施したクラスの参加者が多いほど、感染が広がっていることがわかります。

・関連記事

記憶力や認知力の向上などヨガが脳に与える効果を科学的に分析するとこうなる - GIGAZINE



「運動後のストレッチ」の効果は私たちが想像するものとは違う、減量や健康のためにストレッチするべき理由とは? - GIGAZINE



瞑想やヨガは血圧を下げ肉体的にもストレスを減らしていることが研究で示される - GIGAZINE



高強度な運動の直後は「ゲームが上手くなる」ことが判明 - GIGAZINE



週50分以上ランニングするだけで心臓病やがんのリスクは低下する - GIGAZINE

2020年05月20日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.